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صحة اخبار وتقارير تعرفوا على اهم فوائد اليانسون

صحة

تعرفوا على اهم فوائد اليانسون
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تعرفوا على اهم فوائد اليانسون

أفتتاح محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان بحضور مميز إفتتحت يوم امس الخميس محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان وذلك
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-03-16 15:22:39 A A

اليانسون هو أحد الاعشاب المعمرة التي يتم استخدام بذورها وزيوتها العطرية منذ القدم في عالم الطب والأعشاب. لليانسون العديد من الفوائد التي تعود على صحة الانسان وتعالج مختلف المشاكل الطبية، ونذكر من هذه الفوائد ما يلي:


يانسون

تعزيز عملية لهضم: يساهم تناول اليانسون في تعزيز عملية الهضم وتليين المعدة، وكان يستخدم مغلي بذور اليانسون منذ القدم بعد تناول وجبة دسمة للمساعدة على الهضم.

يعالج الامساك: لليانسون وزيته خصائص ملينة، فهو مسهل طبيعي يساهم في علاج الامساك والوقاية منه، كما ويساعد في علاج عسر الهضم والتخلص من نفخة البطن.

طارد للغازات: ومن المعروف أن عدم معالجة مشكلة الغازات سيساهم في تطوير أمراض على المدى البعيد مثل: الام المعدة، الم حاد في الصدر، تشنج العضلات وآلام المفاصل والروماتيزم.

تعزيز الشهية: تناول اليانسون قد يكون معزز للشهية عن طريق تحفيزه لافراز الانزيمات الهاضمة في المعدة مما يساعد في تعزيز عملية الهضم والشهية.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي: وجد بأن شرب اليانسون يعتبر مساعد في علاج الربو والمشاكل التنفسية المختلفة، وهو يساعد في تقليل الاحتقان في المجاري التنفسية، وعلاج التهابات الشعب الهوائية. وبالتالي فهو ذو تأثيرات مضادة لنزلات البرد والبلغم والسعال.

مضاد للالتهابات والروماتيزم
وجد لليانسون خصائص مضادة للالتهابات المختلفة في الجسم وخاصة التهاب المفاصل وآلام الروماتيزم عن طريق تنشيط الدورة الدموية. 

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