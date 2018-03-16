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سياحة

نصائح مهمة تفيدك في سفرك
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نصائح مهمة تفيدك في سفرك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-03-17 07:30:42 A A

نصائح مهمة قبل السفر
التأكد من صلاحية بطاقات الائتمان البنكية أو الحصول على بطاقات جديدة.
أخذ التطعيمات الوقائية قبل السفر لبعض الدول المعروفة بانتشار الامراض فيها.
اصطحاب صور لجواز السفر وصور شخصية للاحتياط.
حجز الطيران وحجز الفنادق.
الحصول على تأمين طبي لأن بعض الدول تطلب وجود تأمين طبي للزائر.
الحصول على إجازة من العمل.


صورة توضيحيّة
نصائح مهمة عند الوصول للمطار
 تأكد من وصولك إلى المطار قبل ساعتين على الأقل من موعد رحلتك، حتى تسهل من إجراءاتك.
تأكد من اصطحابك لجواز سفرك ومحفظة النقود، بالإضافة للبطاقات الائتمانية.
تأكد من حملك لـتذاكر السفر.

 

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