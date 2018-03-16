اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي سيرين عبد النور تستعرض حملها في الشهر التاسع

فنانين

سيرين عبد النور تستعرض حملها
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

سيرين عبد النور تستعرض حملها في الشهر التاسع

jنتظر الفنانة سيرين عبد النور وضع مولودها الثاني خلال أيام قليل، بعد ابنتها تاليا، وكانت كشفت في لقاء تلفزيوني عن أن طفلها ذكر وستطلق عليه أسم كرستيانو

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-17 07:50:25 A A

نشرت سيرين عبد النور صورتها في الشهر الأخير من الحمل، وكتب عبر حسابها على انستغرام، "ولا زلت صامدة وابني شكلو مرتاح على وضعه".

يذكر أن سيرين عبد النور شاركت مؤخرا في مسلسل حدوتة حب، المكون من قصص متنوعة كل قصة تعرض على مدار 5 حلقات، ولظروف دخولها في أشهر الحمل الأخيرة، فالقصة التي ستؤديها تحمل عنوان "الشهر السابع" وتناسبها تماما لأنها لسيدة حامل.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 شاب: خطيبتي تريد أن تكمل دراستها | [3900 قراءة]
2 تعرفوا على اهم فوائد اليانسون | [3900 قراءة]
3 علاج عسر القراءة عند الاطفال | [3900 قراءة]
4 تعرفي على فوائد صفار البيض للشعر | [3900 قراءة]
5 مقتل شخصين واصابة آخرين في عملية دهس بالضفة | [3900 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
4 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
5 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab