سيرين عبد النور تستعرض حملها في الشهر التاسع

jنتظر الفنانة سيرين عبد النور وضع مولودها الثاني خلال أيام قليل، بعد ابنتها تاليا، وكانت كشفت في لقاء تلفزيوني عن أن طفلها ذكر وستطلق عليه أسم كرستيانو



نشرت سيرين عبد النور صورتها في الشهر الأخير من الحمل، وكتب عبر حسابها على انستغرام، "ولا زلت صامدة وابني شكلو مرتاح على وضعه".

يذكر أن سيرين عبد النور شاركت مؤخرا في مسلسل حدوتة حب، المكون من قصص متنوعة كل قصة تعرض على مدار 5 حلقات، ولظروف دخولها في أشهر الحمل الأخيرة، فالقصة التي ستؤديها تحمل عنوان "الشهر السابع" وتناسبها تماما لأنها لسيدة حامل.