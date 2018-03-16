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أخبار عربية وعالمية بدء سباق الانتخابات المصرية بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى

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بدء سباق الانتخابات المصرية
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بدء سباق الانتخابات المصرية بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى

كان المصريون في الخارج قد دخلوا اعتبارا من الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي، تنفيذا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2018-03-16 09:11:37 A A

فتحت صناديق الاقتراع، الجمعة، في السفارات المصرية في نيوزلندا وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 16 و17 و18 مارس الجاري. ويتوجه المصريون في مختلف دول العالم إلى سفارات بلدهم للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى ويستمر التصويت 3 أيام.


وكان المصريون في الخارج قد دخلوا اعتبارا من الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي، تنفيذا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تقضي بحظر أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية قبل عملية التصويت في الانتخابات بيومين.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت في الانتخابات الرئاسية، المقرر تنظيمها في مصر نهاية الشهر الحالي.

وقال السيسي، إن حكومته أوفت بوعودها في فترة رئاسته الأولى.
وأضاف، خلال احتفال ضم ضباطا وجنودا، أن مصر شهدت خلال فترة حكمه تحقيق الاستقرار والأمن بعد سنوات من الاضطراب وفقدان الأمل، وتهديد كيان الدولة.

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