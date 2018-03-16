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مجتمع قصة من الحياة سيدتي: زوجي يرفض أن ادخل ناديًا رياضيا مختلطًا مع صديقتي

مجتمع

سيدتي: زوجي يرفض أن ادخل ناديا مختلطا
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سيدتي: زوجي يرفض أن ادخل ناديًا رياضيا مختلطًا مع صديقتي

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2018-03-18 13:40:25 A A

 وصلت الى موقع العرب رسالة من سيدة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

زوجي كتير شخص محافظ بس انا مش صغيرة وعمري 37 سنة وانا كتير واعية وحابي ادخل مع صديقتي بنادي رياضي لانه قريب من بيتي بس زوجي برفض لانه عرف انه مختلط وفيه شباب وصبايا لا اعرف ما المانع، تحدثت معه كثيرا لكنه يرفض والمشكلة انه صديقتي جوزها ما عارض وهي كمان عم تضغط علي خاصة انه انا كنت صاحبة الفكرة لكن زوجي عنييد كثير ومحافظ لدرجة كبيرة وشكاك، شو الحل؟؟

 

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