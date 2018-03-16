سيدتي: زوجي يرفض أن ادخل ناديًا رياضيا مختلطًا مع صديقتي

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زوجي كتير شخص محافظ بس انا مش صغيرة وعمري 37 سنة وانا كتير واعية وحابي ادخل مع صديقتي بنادي رياضي لانه قريب من بيتي بس زوجي برفض لانه عرف انه مختلط وفيه شباب وصبايا لا اعرف ما المانع، تحدثت معه كثيرا لكنه يرفض والمشكلة انه صديقتي جوزها ما عارض وهي كمان عم تضغط علي خاصة انه انا كنت صاحبة الفكرة لكن زوجي عنييد كثير ومحافظ لدرجة كبيرة وشكاك، شو الحل؟؟