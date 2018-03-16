شاب: خطيبتي تريد أن تكمل دراستها بعد الزواج ووضعي لا يسمح

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السلام عليكم انا بدي مساعدة بأسرع وقت ممكن لو سمحتم، انا شاب وعمري 27 سنة وراح اتزوج الفتاة اللي بحبها وعمرها 20 سنة المشكلة انه وضع ابوها المادي كتير صعب وبالرغم من انها بتشتغل ومعاشها منيح لكن هي بتساعد اهلها وهي متفوقة وبدها تكمل دراستها الجامعية لكن ما بتقدر بسبب الفقر اللي هي فيو، وانا تفاجئت منها انه بدها بعد ما نتزوج تتعلم بالرغم من انه هي عارفة انه انا كمان وضعي مش الاحسن وفي البداية راح تكون عنا ضغوطات مادية بسبب تكاليف الزفاف!!!