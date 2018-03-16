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مجتمع قصة من الحياة شاب: خطيبتي تريد أن تكمل دراستها بعد الزواج ووضعي لا يسمح

مجتمع

شاب: خطيبتي تريد أن تكمل دراستها
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شاب: خطيبتي تريد أن تكمل دراستها بعد الزواج ووضعي لا يسمح

 

أفتتاح محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان بحضور مميز إفتتحت يوم امس الخميس محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان وذلك
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2018-03-16 15:23:17 A A

 وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

السلام عليكم انا بدي مساعدة بأسرع وقت ممكن لو سمحتم، انا شاب وعمري 27 سنة وراح اتزوج الفتاة اللي بحبها وعمرها 20 سنة المشكلة انه وضع ابوها المادي كتير صعب وبالرغم من انها بتشتغل ومعاشها منيح لكن هي بتساعد اهلها وهي متفوقة وبدها تكمل دراستها الجامعية لكن ما بتقدر بسبب الفقر اللي هي فيو، وانا تفاجئت منها انه بدها بعد ما نتزوج تتعلم بالرغم من انه هي عارفة انه انا كمان وضعي مش الاحسن وفي البداية راح تكون عنا ضغوطات مادية بسبب تكاليف الزفاف!!!

 

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