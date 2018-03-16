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جامعات / مدارس اخبار المدارس الاحتفال بتدشين سرية الكشاف في مدرسة الخنساء في ام الفحم

جامعات / مدارس

وادي عارة تدشين سرية الكشاف في الخنساء في ام الفحم
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الاحتفال بتدشين سرية الكشاف في مدرسة الخنساء في ام الفحم

بدأت فقرات الحفل بعرض مميز لدخول الكشافة المدرسية وفق معزوفات وحركات متناغمة ومتقنة لاقت استحسان الجميع .

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-16 03:26:20 A A

احتفلت مدرسة الخنساء الابتدائية في ام الفحم بتدشين انطلاقة كوكبة جديدة من سرية الكشافة الخنساوية .حيث بدأ الاحتفال بتلاوة عطرة من القران الكريم من الطالب محمد حمزة جبارين ومن ثم بدأت فقرات الحفل بتقديم وترحيب من قبل عريفة الحفل الطالبة شام طارق ومن ثم كانت كلمة مديرة المدرسة المربية عواطف اغبارية التي رحبت بالحضور وباركت انطلاقة سرية الخنساء. ومنحت باسم المدرسة وسام الخنساء لكل من المربي المتقاعد احمد مثقال محاجنة الذي اشرف على تدريب كشافة الخنساء على مدار مسيرتها التعليمية وقد سلم الراية الى طالبته المربية فاطمة كيوان لتكمل المشوار .كما منحت وسام الخنساء أيضا للمربي المتقاعد بسام جميل جبارين ، الذي واكب تدريب المعلمات والطلاب واشرف متطوعا على اعداد السرية بنجاح . وشكرت المعلمتين فاطمة كيوان وصابرين كناعنه المشرفات على تدريب الطلاب ودورهن المميز في نجاح المشروع في المدرسة .ومن ثم بدأت فقرات الحفل بعرض مميز لدخول الكشافة المدرسية وفق معزوفات وحركات متناغمة ومتقنة لاقت استحسان الجميع . 

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