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أخبار عربية وعالمية قتلى واصابات بعد انهيار جسر للمشاة على سيارات ومارة في فلوريدا الأمريكية

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قتلى واصابات بعد انهيار جسر للمشاة على سيارات ومارة
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قتلى واصابات بعد انهيار جسر للمشاة على سيارات ومارة في فلوريدا الأمريكية

لم يتم الكشف عن تفسير لانهيار الجسر

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-03-15 23:33:03 A A

 إنهار الخميس جسر جديد للمشاة فوق طريق متعدد المسارات في بفلوريدا وسحق السيارات والناس تحت الكتل الخرسانية المنهارة منه.وذكرت تقارير إخبارية أن العديد من حالات الوفاة تم الإبلاغ عنها من قبل دورية فلوريدا للطرق السريعة.

 

.والجسر المسمى "الجسر الفوري" في جامعة فلوريدا الدولية في ميامي كان قد اكتمل بناؤه قبل أقل من أسبوع حتى يكون معبرا للطلاب فوق طريق مزدحم، ولكن لم يتم افتتاحه بعد، وفقا لصحيفة ميامي هيرالد.وكتبت جامعة فلوريدا الدولية عبر حسابها على موقع تويتر: "نشعر بالصدمة والأسى إزاء الأحداث المأساوية عند جسر جامعة فلوريدا الدولية - سويتووتر للمشاة. ما زلنا نقوم بأعمال الإنقاذ وجمع المعلومات".وأضافت الجامعة "نعمل عن كثب مع السلطات وأوائل المتوجهين للإسهام في أعمال الإنقاذ في موقع الحادث".وقالت صحيفة ميامي هيرالد، إن الجسر انهار قبل الساعة الثانية بعد الظهر (1800 بتوقيت جرينتش) على عدد غير معروف من الاشخاص والسيارات.و لم يتم الكشف عن تفسير لانهيار الجسر.

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