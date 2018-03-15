الشاملة -كفر قاسم تحصد الجوائز في تورنير طلاب ثقال السمع والصم في تل ابيب

اقر كل من تنافس معهم بقوتهم ووحدتهم باللعب



وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" شارك اليوم الخميس 15-3-2018 طلاب ثقال السمع والصم من المدرسة الثانوية الشاملة بالتورنير السنوي المقام بسبورتاك تل ابيب.وقد خاضوا منافسة صعبة مع اقوى الفرق من البلدان الأخرى مثل: تل ابيب، القدس وأم الفحم.واستطاعوا بكل جدارة وثقة واصرار تحقيق اروع واعلى النتائج.





واقر كل من تنافس معهم بقوتهم ووحدتهم باللعب.

هذا ونجحوا في الفوز في الكثير من الرياضات:

مرتبة اولى في كرة الشبكة للفتيات

مرتبة ثانية مارتون للفتيات

مرتبة ثالثة كرة قدم للفتيان.

وفي حديث مع المعلمة نداء أبو جابر، قالت نقدم جزيل الشكر لكل من شارك طلابنا من طاقم الصم وقام بتشجيعهم والايمان بهم للوصول لهذه المراتب المشرفة.