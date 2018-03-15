مذكرة توقيف فرنسية بحق شقيقة ولي العهد السعودي بعد إجبارها لحارسها بضرب عامل

مذكرة التوقيف صدرت أواخر كانون الاول/ديسمبر من قبل قاضية في باريس مؤكدا معلومات ذكرتها مجلة "لو بوان" الاسبوعية

أكد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس الخميس أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف بحق الاميرة حصة بنت سلمان، شقيقة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، للاشتباه في أنها أمرت حارسها الشخصي بضرب أحد الحرفيين بينما كان يعمل في شقتها بباريس.

وأضاف المصدر ان مذكرة التوقيف صدرت أواخر كانون الاول/ديسمبر من قبل قاضية في باريس مؤكدا معلومات ذكرتها مجلة "لو بوان" الاسبوعية.وفي ايلول/سبتمبر 2016، وصل احد الحرفيين للعمل في شقة الاميرة في جادة فوش الراقية. وقال في افادته انه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما تم اتهامه بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الاعلام.

وأضاف ان الاميرة التي بدا عليها الغضب أمرت حارسها الشخصي بضربه موضحا انه تعرض للضرب خصوصا في الوجه، وكذلك للاهانة.

كما زعم ان الحارس الشخصي أمره بالركوع وهو مقيد اليدين لتقبيل قدمي الاميرة. وبعد عدة ساعات، تمكن من مغادرة الشقة دون معداته التي تمت مصادرتها، حسب قوله.وقد وجهت الى الحارس الشخصي في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2016 اتهامات بارتكاب "عنف بواسطة السلاح" و "الاحتجاز" و "السرقة" و "التهديد بالقتل".