مركز السلطات المحلية يعارض رفع ميزانيات المجالس الدينية على حساب السلطات المحلية

بعث أكثر من أربعين رئيس سلطة محلية في البلاد، برسالة إلى وزير المالية، ووزير الداخلية، يطلبون فيها منهما، أن يعملا على ألا تكون الزيادات التي وردت في ميزانية الدولة، التي أقرت مؤخرا، للمجالس الدينية بمبلغ 100 مليون شاقل، على حساب السلطات المحلية (التي تمنح 60% منها). وطالبوا عمل العكس، أي يجب تقليص مدفوعات السلطات المحلية للمجالس الدينية وتميلها من قبل الدولة.

وصرح السيد حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت في هذا الصدد قائلا:" لا يمكن أنه في كل مرة، يقوم هذا الوزير او ذاك بمبادرة، يفرضون على السلطات المحلية أن تمول هذه المبادرة. لن نسمح بنهب ميزانيات السلطات المحلية، وأطلب من الوزيرين إيجاد مصادر تمويل أخرى.".