أمروا الكلب بمهاجمتهما: اتهام 3 شبّان من الناصرة بالإعتداء الخطير على شخصين

أنهت وحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال (اليمار) جمع الادلة والبينات والإفادات في ملف الإشتباه بالاعتداء بظروف خطيرة، مطاردة اشخاص بمساعدة كلب وإلزامه بمهاجمتهم والتعرض لهم بآلة حادة. بحيث قدمت وحدة الدعاوى لائحة اتهام خطيرة البنود وطلب تمديد اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية بحق 3 شبّان من سكان مدينة الناصرة تتراوح اعمارهم ما بين 25 و27 عامًا. - كما جاء في بيان الشرطة.





وجاء في البيان:"بعد تحقيق سريع ومهني لمحققي اليمار، تبين انه وفي تاريخ 02.03.2018 في حوالي الساعة 23:30 التقى المتهمون مع شابين آخرين في مطعم في الناصرة وخلال اللقاء نشب جدال حاد بين الطرفين، قام خلالها احد المتهمين بضرب شاب من الطرف الآخر، وفيما بعد اعتدى على الآخر، وفي مرحلة معينة تمكن الشابين من الطرف الآخر بالفرار من المطعم بحيث قام المتهمون بملاحقتهما ومعهم كلبم، حيث تمكنوا من اللحاق بهما، وواصلوا الاعتداء عليهما، بحيث أمر المتهم الثاني الكلب بمهاجمة احدهم، بحيث قام الكلب بعضه في قدمه بينما قام المتهم بطعن احدهم بواسطة آلة حادة ما اضطر الضحيتان لتلقي العلاج الطبي".

وتابع البيان:"تم اعتقال المتهمين الثلاثة يوم الأحد ضمن حملة اليمار التي تم خلالها اعتقال عدد آخر من المشتبهين بتلقي الخاوة بحيث قدمت النيابة العامة ضدهم لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقالهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم".