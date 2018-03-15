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ثقافة جنسية الزوج والزوجة عادات سيئة تكرهها المرأة بالرجل وتحدث شرخاً في العلاقة بينهما..ما هي؟

ثقافة جنسية

عادات سيئة تكرهها المرأة بالرجل
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عادات سيئة تكرهها المرأة بالرجل وتحدث شرخاً في العلاقة بينهما..ما هي؟

لا يجب أن يكون الرجل عدائياً مع شريكته، فهذه التصرفات تجعلها تبتعد عنه، فالمرأة بطبعها تحتاج للحنان والحب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-03-18 07:28:26 A A

العادات السيئة التي قد يمارسها الرجل والتصرفات والأمور التي قد يفعلها عن غير قصد قد تزعج المرأة كثيرًا، وتحدث شرخاً في العلاقة بينهما، فما هي أبرزها؟ تابعوا معنا!


صورة توضيحية

- أهم العادات السلبية التي تكرهها المرأة بالرجل هي الكذب! لا تحب المرأة أن يكذب شريكها عليها، وعندما يفتضح أمره ستكون العواقب وخيمة.

- لا يجب أن يكون الرجل عدائياً مع شريكته، فهذه التصرفات تجعلها تبتعد عنه، فالمرأة بطبعها تحتاج للحنان والحب.

- لامبالاة الرجل بأحاديث المرأة وأخبارها تجعلها منغلقة على نفسها ولا تشاركه حياتها الشخصية مما ينعكس سلباً على الحياة التي يعيشانها معًا.

- من بين أكثر العادات سوءًا نذكر غياب النظافة الشخصية عند الرجل! هذه العادة تبعد المرأة عنه وبالتالي تشكل تأثيراً سلبياً على العلاقة بشكل بارز.

- يعتبر عدد كبير من الرجال بأن المرأة مبذّرة لذلك يمارسون معها البخل من حيث الماديات! هذه العادة تبعد المرأة عن شريكها فعلى الرغم من ضرورة التنبه للتبذير إلا أنها بحاجة لأن تشعر بأن طلباتها الأساسية على الأقل ستلبّى.

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