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قانون يعفي مدين محدود الامكانيات بدائرة الاجراء


نشر: 2018-03-15 17:54:26 A A
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق الرسمي بلسان سلطة الاجراء والتنفيذ، عماد ابو شخيدم بيان جاء فيه:"صادقت هيئة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل 57 لقانون دائرة الإجراء الذي يوسع صلاحيات الاتفاق مع المدين محدود الإمكانيات، ويأتي هذا التعديل بمبادرة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي وعضو الكنيست دافيد بيتن بالتعاون مع ممثلي وزارة العدل وممثلي سلطه التنفيذ والجباية".
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