اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس باقة الغربية: الشّروع بتشييد برج السّاعة على المدخل الأوّل للمدينة

السلطات المحلية

المثلث الشمالي بلدية باقة الغربية: الشّروع بتشييد برج السّاعة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

باقة الغربية: الشّروع بتشييد برج السّاعة على المدخل الأوّل للمدينة


خلال الاعمال

بلدية باقة الغربية في بيانها:

سَيُقام في هذا الدّوّار بُرجًا تعتليه ساعة، على الطّراز العثمانيّ، وهو ما يتكاتبُ مَعَ التّاريخ الفلسطينيّ لهذه البلاد

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-15 18:35:46 A A

عمّم النّاطق الرّسميّ لدار البلديّة في مدينة باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، خبرًا بشأن الشّروع في تشييد دوّار السّاعة، شماليّ البلدة، جاءَ فيه:"باشرت دار البلديّة في باقة الغربيّة، في الأيّام والأسابيع القلية الماضية، تنفيذ مشاريع هندسيّة عمرانيّة مختلفة في أنحاء المدينة، مشدّدة على تحسين الأجواء الخدماتيّة في البلديّة، وترجمتها بالتّنفيذ على أرض الواقع. ويدور الحديث عن شقّ طرقات، توسيعها وتعبيدها، إضافةً إلى مشروع كبير النّطاق يتلخّص بتحديث المنظر العامّ للشارع الرّئيسيّ الذي يُعْتَبَرُ الشّريان الاقتصاديّ الرّئيسيّ للبلدة، والعمل على تنسيقه، ترتيبه، وتحديث الخدمات فيه، من خلال مشروع ضخم النّطاق، يشتمل على تحديث 4 دوّارات، ستتمّ مباشرة العمل فيه، مطلعَ نيسان/أبريل القادم".

وأضاف البيان:"وقد شرعت طواقم قسم الهندسة، في دار البلديّة، اليوم الخميس، بالعمل على تنفيذ مشروع دوّار السّاعة، على المدخل الأوّل، شماليّ مدينة باقة الغربيّة، إذ سَيُقام في هذا الدّوّار بُرجًا تعتليه ساعة، على الطّراز العثمانيّ، وهو ما يتكاتبُ مَعَ التّاريخ الفلسطينيّ لهذه البلاد، وبالتّحديد مَعَ دوّارات السّاعة التي شيّدَهَا السّلطان عبد الحميد الثّاني، بين عاميّ 1900-1901، في سبع مدن فلسطينيّة، أشهرها، دوّار السّاعة في مدينة يافا، لتثبيت الهويّة العروبيّة والإسلاميّة لهذه البلاد".

واختتم البيان:"يأتي هذا المشروع الهامّ، بالتّزامن مَعَ عدّة مشاريع عمرانيّة هامّة ومختلفة في المدينة، من شقّ شوارع إلى تشييد مبان تربويّة، وانتهاءً بقاعات رياضيّة، تعمل طواقم البلديّة على تسيير تنفيذها. ويشارُ إلى أنّ هذا الدّوار، ومشروع برج السّاعة، سيكون جوهرةً على تاجِ المشاريع العمرانيّة والتّربويّة التي عملنا ولا زلنا نعملُ على تشييدها واستجلابها لمدينتنا الغالية، ناهيك عن البُعْدَ التّاريخيّ لهذا المشروع الذي يزيدُ من القيمة المضافة له، ولمدينة باقة الغربيّة"، إلى هنا البيان. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اصابة عضو الكنيست أورن حازان في حادث طرق | [3900 قراءة]
2 اعادة مبنى بيت المسنين الى بلدية الناصرة | [2600 قراءة]
3 الاسير أمير اسعد من كفركنا يخوض اضرابًا مفتوحًا | [2600 قراءة]
4 الشرطة: اعتقال 16 طالبا من ثانوية في عسفيا | [2600 قراءة]
5 العثور على سيدة مقتولة داخل شقة سكنية ببرديس حنا والشرطة تحقق | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
4 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
5 بالصورة: ميسي يرزق بصبي ثالث | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab