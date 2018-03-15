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أخبار محليات اصابة عضو الكنيست أورن حازان بجراح طفيفة اثر تعرضه لحادث طرق على شارع 6

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اصابة عضو الكنيست أورن حازان بجراح طفيفة اثر تعرضه لحادث طرق على شارع 6


اورن حازان

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-15 18:35:46 A A

علم موقع العرب أنّ عضو الكنيست عن حزب الليكود، أورن حازان، قد أصيب بجراح طفيفة اثر تعرضه لحادث طرق على شارع 6، مساء اليوم الخميس. حيث تمّ نقله إلى مستشفى اساف هروفيه لاستكمال العلاج.

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيان عممه على وسائل الاعلام:"ان حادث طرق طفيف وقع على شارع رقم 6 بين سيارتين قرب مفترق بن شيمن، بحيث هرع الى المكان الطاقم الطبي التابع للمؤسسة وقدم الاسعافات الاولية لمصاب واحد تبين انه عضو الكنيست عن حزب الليكود أورن حازان والذي وصفت جراحه على انها طفيفة بالاضافة الى شخص آخر، نقلا على اثرها الى مستشفى اساف هروفيه لتلقي العلاج".
 

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