محمد عساف ومساري يواصلان تحقيق الملايين

ديو Roll With It الذي يجمع عساف ومساري وبفترة لا تتعدى الـ4 أسابيع تخطى الـ8 مليون مشاهدة بنسخته الرسمية عبر يوتيوب

يواصل النجم الفلسطيني محمد حصد نجاح ديو Roll With It الذي يجمع بينه وبين مغني البوب مساري وذلك منذ طرحه عبر المتاجر الرقمية الكبرى والفضائيات العربية. وبفترة لا تتعدى الـ4 أسابيع تخطى العمل الـ8 مليون مشاهدة بنسخته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

أغنية Roll With It قام بتنفيذها عدد من الموسيقيّين العالميّين، من بينهم هادي شرارة، جلال الحمداوي، داهيلا (DaHeala)، ساد ماني (Sad Money)، نصري عطوي (Nasri) أمّا العمل المصوّر فتولى إخراجه الأمريكي ديفيد زيني (David Zennie)، وذلك وسط أجواءٍ عفويّة ومرحة جمعت النجمين في أشهر الأماكن والمعالم السياحيّة في إمارة دبي.

الجدير ذكره أنه بعد الإنتشار الواسع الذي حققه ديو Roll With It، ترجم الجمهور هذا النجاح بتسجيلهم فيديوهات تفاعلوا من خلالها مع الأغنية كلّ بأسلوبه الخاص، وقد تمّ اختيار بعضاً من هذه الفيديوهات وجمعها لتتحوّل إلى نسخة جديدة من الفيديو كليب.



عساف ومساري