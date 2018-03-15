اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي محمد عساف ومساري يواصلان تحقيق الملايين

فنانين

محمد عساف ومساري يواصلان تحقيق الملايين
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

محمد عساف ومساري يواصلان تحقيق الملايين

ديو Roll With It الذي يجمع عساف ومساري وبفترة لا تتعدى الـ4 أسابيع تخطى الـ8 مليون مشاهدة بنسخته الرسمية عبر يوتيوب

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-16 09:11:37 A A

يواصل النجم الفلسطيني محمد حصد نجاح ديو Roll With It الذي يجمع بينه وبين مغني البوب مساري وذلك منذ طرحه عبر المتاجر الرقمية الكبرى والفضائيات العربية. وبفترة لا تتعدى الـ4 أسابيع تخطى العمل الـ8 مليون مشاهدة بنسخته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

أغنية Roll With It قام بتنفيذها عدد من الموسيقيّين العالميّين، من بينهم هادي شرارة، جلال الحمداوي، داهيلا (DaHeala)، ساد ماني (Sad Money)، نصري عطوي (Nasri) أمّا العمل المصوّر فتولى إخراجه الأمريكي ديفيد زيني (David Zennie)، وذلك وسط أجواءٍ عفويّة ومرحة جمعت النجمين في أشهر الأماكن والمعالم السياحيّة في إمارة دبي.

الجدير ذكره أنه بعد الإنتشار الواسع الذي حققه ديو Roll With It، ترجم الجمهور هذا النجاح بتسجيلهم فيديوهات تفاعلوا من خلالها مع الأغنية كلّ بأسلوبه الخاص، وقد تمّ اختيار بعضاً من هذه الفيديوهات وجمعها لتتحوّل إلى نسخة جديدة من الفيديو كليب. 


عساف ومساري

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اصابة عضو الكنيست أورن حازان في حادث طرق | [3900 قراءة]
2 اعادة مبنى بيت المسنين الى بلدية الناصرة | [2600 قراءة]
3 الاسير أمير اسعد من كفركنا يخوض اضرابًا مفتوحًا | [2600 قراءة]
4 الطقس: اجواء غائمة جزئيا | [2600 قراءة]
5 مركنتيل مستمر بالتعاون مع جمعية حاسوب لكل ولد | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
4 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
5 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab