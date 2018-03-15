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أخبار محاكم وجنائيات عسفيا: الحبس المنزلي لـ 16 طالبا خرّبوا ممتلكات مدرسة بعد قرار المديرة بإلغاء مشاركتهم في رحلة

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حيفا والمنطقة الشرطة: اعتقال 16 طالبا من ثانوية في عسفيا
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عسفيا: الحبس المنزلي لـ 16 طالبا خرّبوا ممتلكات مدرسة بعد قرار المديرة بإلغاء مشاركتهم في رحلة


فيديو يوثق التخريب في المدرسة

الشرطة:

تمّ اعتقال 16 طالبا يشتبه بتورطهم بأعمال التخريب للاستجواب، وبعدها أطلق سراحهم وأحيلوا للحبس المنزلي، والتحقيقات جارية في هذا الملف

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-15 18:35:46 A A

أفاد الناطق بلسان شرطة الساحل اليوم الخميس أنّه:"اعتقلت الشرطة 16 طالبا من الصف الثاني عشر من مدرسة ثانوية في عسفيا، بشبهة الحاق أضرار بممتلكات المدرسة، ولاحقًا اطلق سراحهم للحبس المنزلي.
ووفقًا للشبهات فإنّه بسبب سلوكياتهم في الرحلة السنوية في العام الماضي قررت مديرة المدرسة إلغاء مشاركتهم في الرحلة السنوية للعام الدراسي الحالي، وردًّا على هذا القرار وصل إلى المدرسة يوم 10.03.2018 عدد من الطلاب ونفّذوا أعمال تخريب بالممتلكات وإلحاق أضرار في المدرسة، بالاضافة إلى الكتابة على الجدران وتحطيم باب المدخل وغيرها من الأعمال التخريبية في المدرسة"، كما ورد في بيان الشرطة.

وأوضحت الشرطة في بيانها:"في نهاية التحقيقات، تمّ التوصل لاعتقال 16 طالبًا يشتبه بتورطهم بأعمال التخريب للاستجواب، وبعدها أطلق سراحهم وأحيلوا للحبس المنزلي، والتحقيقات جارية في هذا الملف" وفقًا لبيان الشرطة.


صور من المدرسة

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