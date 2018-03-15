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أخبار عربية وعالمية وفاة طالبة مصرية تعرضت لاعتداء وحشي من قبل فتيات في بريطانيا

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وفاة طالبة مصرية تعرضت لاعتداء وحشي في بريطانيا
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وفاة طالبة مصرية تعرضت لاعتداء وحشي من قبل فتيات في بريطانيا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-16 20:03:23 A A

لقيت الطالبة المصرية مريم مصطفى عبد السلام يوم أمس الأربعاء 14 آذار 2018 مصرعها، في توتنغهام ببريطانيا، متأثرة بإصاباتها البالغة، وذلك بعد تعرضها لاعتداء من مجموعة فتيات مطلع الشهر الجاري، نجم عنه نزيف في الدماغ، أدخل الفتاة في غيبوبة حتّى فارق الحياة.

وقال السفير المصري في بريطانيا، ناصر كامل، في اتصال هاتفي مع أحد البرامج التلفزيونية، إن: "قاتلي الطالبة المصرية، قد تمّ استجوابهم من قبل الشرطة البريطانية، وسينالون العقاب على الجريمة التي قاموا بارتكابها. وأشار كامل إلى أنه تم التعرف على منفذي الاعتداء، وقد استجوبتهن الشرطة البريطانية، وهي بصدد توجيه اتهامات رسمية لهن".

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