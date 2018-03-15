جبهة شفاعمرو: لولا كتل المعارضة لما كان عنبتاوي رئيسًا شرعيًا حتى الآن



جلسة سابقة لبلدية شفاعمرو

كتلة الجبهة تعارض ميزانية البلدية لعام 2018 وتعلِّل معارضتها برفضها لشركة الجباية والشرطة الجماهيرية

جاء في بيان الجبهة:

لولا تصويتنا ككتل معارضة لما كان رئيس البلدية يعمل كرئيس شرعي حتى الآن او موجود اساسا في البلدية



زهير كركبي، رئيس كتلة الجبهة:



ملايين الشواقل التي تجبيها شركة الجباية، شفاعمرو أولى بها



عضو البلدية الجبهوي وسام حلاحلة:

رئيس البلدية فشل بامتياز في ادارة العمل البلدي

أعلنت كتلة الجبهة في مدينة شفاعمرو عن معارضتها لميزانية البلدية لعام 2018، حيث علِّلت معارضتها برفضها لشركة الجباية والشرطة الجماهيرية، وقد أكّد رئيس كتلة الجبهة أنّه "عندما ارى اهل بلدي يتضررون من شركة الجباية لزاما علي أن اعارض وجود شركة جباية هدفها الربح المالي فقط. ومن هذا المنطلق اصوت ضد الميزانية إذا لم تلغ شركة الجباية"، كما قال.

ووصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن كتلة الجبهة في بلدية شفاعمرو، جاء فيه:"عارضت كتلة الجبهة في بلدية شفاعمرو ميزانية البلدية لعام 2018 معللة ذلك ومشترطة بالموافقة على الميزانية في حال إلغاء البندين المتمثلين بشركة الجباية والشرطة الجماهيرية . واكد زهير كركبي، رئيس كتلة الجبهة في مستهل حديثه بأن مسؤوليتنا تجاه بلدنا مسؤلية كبيرة لمصلحة البلد وابنائها، لذلك كنا من خلال تصويتنا على الميزانيات السابقة ننظر بايجابية الى مصلحة بلدنا لمواصلة الخدمات للمواطنين والعمل على إدارة حضارية عصرية للمدينة. ولولا تصويتنا ككتل معارضة لما كان رئيس البلدية يعمل كرئيس شرعي حتى الآن او موجود اساسا في البلدية، لذلك ان اهالي المدينة الذين عانوا الأمرين من شركة الجباية التي عملت على جباية ثلاثة ملايين شاقل من جيوب المواطنين كأرباح لها خلال السنة الماضية . أليس شفاعمرو نظافتها وبيئتها وجهاز تعليمها اولى من شركة الجباية بهذه الاموال . لذلك كرئيس كتلة الجبهة وجودي في البلدية فقط لخدمة اهل بلدي وشعبي . وعندما ارى اهل بلدي يتضررون من شركة الجباية لزاما علي أن اعارض وجود شركة جباية هدفها الربح المالي فقط. ومن هذا المنطلق اصوت ضد الميزانية إذا لم تلغ شركة الجباية".

وأضاف البيان:"وكان قد صوت الى جانب الميزانية التي تضم بندي شركة الجباية والشرطة الجماهيرية تسعة أعضاء من بينهم ممثلة أبناء البلد والتجمع وكتلة الفجر وباقي اعضاء ائتلاف امين عنبتاوي وآخرين. وترك الجلسة كل من زياد الحج ومهنا ابو شاح وجريس حنا ونبيل قسيس ولم يصوتوا في الجلسة. وكان عضو البلدية الجبهوي وسام حلاحلة أثار في الجلسة عدة مواضيع منها موضوع التربية والتعليم المتدني في المدينة شارحا الاوضاع المأساوية التي آل اليها سلك التعليم منتقدا بشدة سلوكيات وقصورات رئيس البلدية في القضايا المختلفة"، كما ورد في البيان.



رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي



عضو البلدية الجبهوي زهير كركبي



عضو البلدية الجبهوي وسام حلاحلة