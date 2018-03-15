ولي العهد السعودي: اذا امتلكت ايران سلاحا نوويا سنسارع بتطوير سلاح نووي ايضا



ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (32 عامًا) خلال مقابلة تلفزيونية والتي تمّ الكشف عن مقاطع قصيرة منها، حيث ستبث كاملة يوم الأحد القادم أنّه:"المملكة لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن". وأكّد قائلًا: "إيران ليست منافسا للمملكة العربية السعودية، فجيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، كما أن الاقتصاد السعودي أكبر من نظيره الإيراني. إيران بعيدة عن أن تكون منافسا للسعودية".



المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي- صورة من الارشيف

وأعاد ولي العهد السعودي تأكيده على وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي بأدولف هتلر الجديد في الشرق الأوسط، معللا ذلك بأنّ "لديه مطامع توسّعية، عبر إنشاء مشروع خاص به في الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير مشروع هتلر في ذلك الوقت". وأضاف: "العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث. وأنا لا أريد أن تتكرّر نفس الأحداث في الشرق الأوسط".د

ومن المقرر أن يتم بث المقابلة التلفزيونية يوم الأحد المقبل 18 آذار، أي قبل يومين من لقاء الزعيم السعودي الشاب بالرئيس دونالد ترامب المقرر 20 مارس. وهي أول مقابلة يجريها الأمير مع التلفزيون الأمريكي.

هذا ويشار إلى أنّها ليست المرة الاولى التي يشبّه فيها ولي العهد السعودي المرشد الأعلى الايراني بهتلر الجديد، إذ أنّه خلال حوار له مع الصحفي الأمريكي توماس فريدمان والذي عرض في صحيفة "نيويورك تايمز" في شهر تشرين الثاني من العام 2017، وصفع بأنّه هتلر الشرق الأوسط وبأنّه يجب عدم التهاون والتسامح معه.