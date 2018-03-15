فيديو- فتيات تركيات يشعلن شوارع أزمير رقصا على أنغام بشرة خير

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أشعلت مجموعة من الفتيات شارع أزمير في تركيا، خلال الرقص على أغنية "بشرة خير" الشهيرة للفنان الإماراتي حسين الجسمي والتي أهداها لمصر في وقت الانتخابات الأخيرة، وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"..

ولاقى الفيديو أعدادا هائلة من الإعجابات والمشاهدات من كل أنحاء العالم، كما وتمّت مشاركته بشكل واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.