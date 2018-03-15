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كوكتيل غرائب وطرائف فيديو- فتيات تركيات يشعلن شوارع أزمير رقصا على أنغام بشرة خير

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فيديو- فتيات تركيات يشعلن شوارع أزمير
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فيديو- فتيات تركيات يشعلن شوارع أزمير رقصا على أنغام بشرة خير

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 11:06:46 A A

أشعلت مجموعة من الفتيات شارع أزمير في تركيا، خلال الرقص على أغنية "بشرة خير" الشهيرة للفنان الإماراتي حسين الجسمي والتي أهداها لمصر في وقت الانتخابات الأخيرة، وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".. 

ولاقى الفيديو أعدادا هائلة من الإعجابات والمشاهدات من كل أنحاء العالم، كما وتمّت مشاركته بشكل واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

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