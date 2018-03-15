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جامعات / مدارس

وادي عارة أم الفحم: المفتان تشارك في يوم الأعمال الخيرية
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أم الفحم: مدرسة المفتان المهنية تشارك في مشاريع يوم الأعمال الخيرية


صور من الفعاليات

قام عدد من طلاب المدرسة بزراعة الورود والأشتال في ساحة المدرسة، فيما قام قسم آخر من الطلاب بتنظيف ملعب حي الست خيزران، بينما قام قسم آخر بتركيب مقعدين في ساحة مشفى النور الطبي 

من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-15 16:11:08 A A

شاركت مدرسة مفتان المنار المهنية في أم الفحم في يوم الاعمال الخيرية، وذلك ضمن ثلاثة مشاريع اخذت المدرسة على عاتقها بتنفيذها، حيث قام عدد من طلاب المدرسة بزراعة الورود والأشتال في ساحة المدرسة، فيما قام قسم آخر من الطلاب بتنظيف ملعب حي الست خيزران، بينما قام قسم آخر بتركيب مقعدين في ساحة مشفى النور الطبي، والتي تم تصنيعهما في ورشتي النجارة والحدادة في المدرسة، وكذلك تم زراعة الورود والاشتال في ساحات مشفى النور الطبي.

هذا وشكرت إدارة مشفى النور الطبي إدارة وطلاب مدرسة مفتان المنار على هذه اللفتة الطيبة من قبلها.

يذكر أن المربية وفاء يونس والأستاذ عبدالحليم جبارين – مركز التربية الاجتماعية – قد قاما بتنظيم الفعاليات مع المركز الجماهيري في بلدية ام الفحم وتجهيز الأشتال التي تبرعت بها وحدة البيئة المثلث الشمالي. 

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