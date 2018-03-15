برلين: طلاب يتضامنون مع الأطفال اللاجئين السوريين بطريقة مميزة - صور



طلاب برلين يتضامنون مع الأطفال السوريين اللاجئين

تضامن طلاب مدارس في مدينة برلين الألمانية مع 740000 طفل سوري لاجئ في العالم ممن هم دون سن الحادية عشرة والذين لا يستطيعون الحضور إلى المدرسة، بسبب الأوضاع وعوامل ثانية أخرى.



الوقفة التضامنية للطلاف في برلين

هذا وأحضر الطلاب الذين تواجدوا في المكان أكثر من 740 دمية على شكل دببة، كنوع من انواع التضامن مع الاطفال السوريين اللاجئين ورفع شعارات الحق في التعليم لجميع الاطفال، وكان ذلك خلال حدث تمّ تنظيمه بحضور مؤسسة الرؤية العالمية للتوعية.