اغلاق
اغلاق
سيارات جديد السيارات سيارة أودي RS5 كوبيه 2018

سيارات

سيارة أودي RS5 كوبيه 2018
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

سيارة أودي RS5 كوبيه 2018

 

حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 07:28:28 A A

بدأت أخيرا Audi RS5 كوبيه 2018 البيع في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 69.900 دولار ، ويتميز الموديل RS5 بواجهة خارجية عدوانية مع مداخل هواء أكبر وشبكة فريدة. وقد تم تجهيز الطراز أيضا بمخارج عادم بيضاوية ، واسبويلر خلفي ومشتت هواء من نوع RS. ومن أهم مميزات السيارة وحدات الإضاءة LED ، وفتحة السقف الكهربائية ، والعجلات 19 بوصة مع إطارات الأداء الصيفية.

كما يمكن للعملاء طلب عجلات مقاس 20 بوصة وحزمة Black Optic التي تتضمن مرايا بلون الهيكل ولون خارجي أسود لامع وعجلات بقياس 20 بوصة مع لمسات بلونين.

أما المقصورة الداخلية, فتأتي مجهزة بشكل جيد مع عجلة القيادة الرياضية ذات الجزء السفلي المسطح ودواسات من الصلب غير القابل للصدأ ومقاعد رياضية أمامية كهربائية بتعديل في 12 اتجاه مع فرش من الجلد والكانتارا. كما سيجد السائقون عتبات أبواب مضاءة ، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ ثلاثي المناطق ، ووظائف تدفئة وتدليك للمقاعد الأمامية.

وستتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات المختلفة ، بما في ذلك شاشة قياس 12.3 بوصة ، ونظام الصوت Bang & Olufsen من 19 مكبر للصوت ، وشاشة العرض الأمامي. ويمكن للمشترين أيضا طلب نظام الملاحة و نظام المعلومات والترفيه MMI plus.

ويأتي الطراز القياسي مزودًا بعدد قليل من أنظمة مساعدة السائق بما في ذلك المساعدة الجانبية والمساعدة في حركة المرور الخلفية ونظام pre sense city الذي يقوم بكبح المركبة تلقائيًا إذا تم اكتشاف حدوث تصادم محتمل. كما يمكن للعملاء طلب مساعدة الحفاظ على المسار النشط ، ومساعدة الاضاءة العالية ، والتعرف على إشارة المرور ونظام ضبط السرعة التكيفي مع مساعد زحام المرور.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اعتقال مشتبهين من نحف بسرقة هاتف نقّال | [3900 قراءة]
2 صور وفيديو: الجيش الإسرائيلي يشن حملة في برطعة | [2600 قراءة]
3 كفرقرع: افتتاح متنزه الابتدائية أ للعلوم والابداع | [2600 قراءة]
4 الزواج المدني هو حق انساني: كرستينا قبطي | [2600 قراءة]
5 تفجير عبوة ناسفة على حدود غزة | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab