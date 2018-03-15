هوندا CR-V 2018 الهايبرد

بحضور مميز إفتتحت يوم امس الخميس محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان وذلك

رغم أن الجيل الخامس من هوندا CR-V يقدم في أمريكا حاليا، ولكن في أوروبا قررت الشركة تقديم هذا الجيل أخيراً من السيارة في معرض جنيف للسيارات أي بعد عامين من طرحه في أمريكا, ولكن الشركة دافعت عن قرارها باستخدام محرك رباعي الاسطوانات ديزل بشاحن توربيني i-DTEC كخيار أكثر كفاءة لنظام الدفع الهجين.

وهذه حركة جريئة من الشركة خاصة أن السيارات الديزل لازالت قوية في المبيعات في أوروبا ، ومنظومة دفع السيارة الهجينة تحمل اسم Intelligent Multi Mode Drive أو i-MMDوتشمل محرك i-VTEC رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر ومحركين كهربائيين.

وتعمل السيارة بدفع أمامي بصورة قياسية وكلي بصورة اختيارية بنظام تحكم ذكي مما يعطي السيارة الكروس أوفر المدمجة قدرة لكل الطرق المختلفة التضاريس . وسيكون على المشترين المهتمين بالهايبرد الانتظار حتى 2019 للحصول على السيارة ولكن الراغبين في نسخة بمحرك VTEC سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني مقرر بدء مبيعاتها في الخريف في أوروبا.