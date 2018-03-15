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أخبار محليات الطقس: اجواء غائمة جزئيا وإنخفاض على درجات الحرارة

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الطقس: اجواء غائمة جزئيا
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الطقس: اجواء غائمة جزئيا وإنخفاض على درجات الحرارة

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2018-03-16 09:11:37 A A

يطرأ اليوم الجمعة إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. 

السبت 17.3.18
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأحد 18.3.18
يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وربيعياً معتدلاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الاثنين 19.3.18

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ودافئاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

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