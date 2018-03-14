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النقب التعايش في كسيفة ابو ربيعة الاعدادية
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مشروع التعايش في مدرسة كسيفة ابو ربيعة الاعدادية

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-14 23:48:59 A A

وصل الى موقع العرب البيان التالي:"ضمن فعاليّات مدرسة أورط كسيفة أبو ربيعة الإعداديّة، وبالتّعاون مع المركز الجماهيري في كسيفة، وضمن مشروع التّعايش، استضاف طلّاب طبقة السّوابع من مدرسة أبو ربيعة الاعدادية، أترابهم من مدرسة دوروت الإعداديّة في ريشون ليتسيون.

وقد قام مدير المدرسة الثّانويّة الأستاذ نايف أبو ربيعة بإلقاء كلمة ترحيب؛ رحّب فيها بالضّيوف، كما وشكر فيها القائمين على تنظيم هذا المشروع. كما وتحدّث الأستاذ خليل أبو ربيعة مدير المدرسة الإعداديّة في كلمة أثنى من خلالها على القائمين على هذا المشروع مركّزًا على أهمّيّة التّعايش بين الشّعوب، وأهمّيّته في حياتنا اليوميّة. كما وتحدّثت مديرة إعداديّة دوروت في كلمة شكرت فيها مدرسة أورط كسيفة أبو ربيعة الاعدادية على حسن الضّيافة والاستقبال، وركّزت على أهمّيّة هذه المشاريع للتعايش والتعاون. كما وتحدّث السّيّد علي أبو عجاج مدير المركز الجماهيري في كسيفة عن أهمّيّة التّعايش وتقبّل الآخر، والّذي يكمن في التّعاون المشترك بين الشّعوب.

حيث أشرف على هذا المشروع كلّ من المربّية نجوى أبو ربيعة- مركّزة الحوسبة، والمربّي موفق أبو ربيعة. وقد قاما بتنظيم لقاءات محوسبة بين المدرستين ضمن لعبة ماين كرافت Mine Craft، إضافة إلى فعاليّات متنوّعة خلال الاستضافة. وقد تخلّل اللّقاء وجبة غداء جماعيّة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا بين كلا الطّرفين.

وتتقدم ادارة المدرسة بالشكروالتقدير لكل من د. مها العودات, المربية سحر العمور, المربية سعاد ابو عجاج, المربي فادي لاذقاني والمربي كحيل كحيل ونخبة من طلاب الثامن "أ" والتاسع "أ" على التنظيم والمساهمة في انجاح هذا اليوم, وبارك الله بكم جميعا.

 

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