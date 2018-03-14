نانسي عجرم تشوّق جمهورها ببرومو فيديو كليب ومعاك

تظهر نانسي عجرم في البرومو بلقطات سريعة وإطلالة مُبهرة خطفت بها أنفاس الجمهور

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم البرومو الدعائي الأوّل لفيديو كليب "ومعاك" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب العالمي للفيديوهات. وتظهر نانسي عجرم في البرومو بلقطات سريعة وإطلالة مُبهرة خطفت بها أنفاس الجمهور ومحبّيها الذين تداولوا الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي معربين عن حماسهم للعمل المنتظر.

الجدير بالذكر أن أغنية "ومعاك" تصدّرت طيلة الأيام الماضية قوائم العبارات الأكثر تداولاً إلكترونياً كما واحتلّت ومنذ الإعلاني رسمياً عن تصويرها على طريقة الفيديو كليب مراتب متقدّمة جداً في سباقات الأغاني عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

أغنية "ومعاك" هي أغنية رومانسية بإيقاع غربي من كلمات محمد رفاعي، ألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة وقد حققت أكثر من 5 مليون استماع ومشاهدة عبر أنغامي ويوتيوب منذ طرحها رسمياً أما العمل المصوّر فتولت إخراجه ليلى كنعان.