فارس كرم يحيي حفلًا ناجحًا بقصر مؤتمرات باريس

أتي حفل فارس كرم ضمن سلسلة حفلات "الليالي الشرقية" التي تنظمها شركة "أوسكار برودكشن" والمنتج عادل معتوق، الذي أعرب عن سعادته بنجاح فارس كرم

عن المكتب الاعلامي - من تنظيم شركة "أوسكار برودكشن" للمنتج اللبناني عادل معتوق، أحيا الفنان فارس كرم حفلاً غنائياً كبيراً في "قصر المؤتمرات باريس"، حضره جمهور عربي كبير من حوالي ثلاثة آلاف شخص. وقد جاء عدد كبير الى الحفل من عدة مدن أوروبية، لحضور النجم اللبناني الشاب وهو يغنّي أجمل أغانيه وأكثرها جماهيرية وانتشاراً. كما شارك فارس كرم في حفله نجمان من المغرب لهما شعبية كبيرة في باريس وبين الجالية العربية في أوروبا، وهما قادر جابونيه وزينه الدواووديه، وحققا تفاعلاً جماهيرياً كبيراً.

ويأتي حفل فارس كرم ضمن سلسلة حفلات "الليالي الشرقية" التي تنظمها شركة "أوسكار برودكشن" والمنتج عادل معتوق، الذي أعرب عن سعادته بنجاح فارس كرم، وتوقّع أن يكون النجاح القادم حليف النجمة اللبنانية نجوى كرم التي حدّد موعد حفلها القادم في 23 حزيران (يونيه) القادم في قصر المؤتمرات الذي وقف عليه أشهر نجوم الغناء العالميين. ويقول معتوق أن فارس كرم، كان بمنتهى الحيوية وشعر أنه يملك مسرحه من اللحظة الأولى، وحصد نجاحاً كبيراً، أكّد أنه نجم الغناء اللبناني بكل جدارة. وأشاد فارس كرم بدوره، بحسن التنظيم الذي شعر به منذ لحظة وصوله الى باريس. وشدّد على أن عادل معتوق صديق كبير، ومحترف في دقة تنفيذ عمله.