زعبي بعد إبعادها لأسبوع عن الكنيست: تقتلون الضحيّة وأيضًا تريدون قتل صرختها؟



النائبة حنين زعبي

من المقرر تنفيذ عقوبة زعبي في الأسبوع الأول من الدورية الصيفية للكنيست

النائبة حنين زعبي:

لم أعرف أنّ علي أن أكذب وأن أشوّه الحقيقة، وأن أقول أن الجندي الإسرائيلي يقتل الفلسطيني بالصدفة أو بالخطأ، وانه حين يقصف أحياء بكاملها في غزة، وحين بصوّب على ظهر المتظاهر، وحين يصوب على جسد الطفل الفلسطيني في القدس وبيت لحم والمخيمات، فأنه لا يقصد أن يقتله

قررت لجنة الأخلاقيات في الكنيست، اليوم الأربعاء، ابعاد النائبة حنين زعبي (القائمة المشتركة - التجمع الوطني الديمقراطي) عن الكنيست لمدّة أسبوع واحد، في أعقاب وصفها الجنود الأسرائيليين " بالقتلة"، مؤخرًا، خلال جلسة لجنة التربية والتعليم في الكنيست. ومن المقرر تنفيذ عقوبة زعبي في الأسبوع الأول من الدورية الصيفية للكنيست.

وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني لزعبي تعقيبًا على القرار، ما يلي:"عقبت النائبة زعبي على قرار طردها من الكنيست لمدة أسبوع، في أعقاب وصفها الجنود الأسرائيليين " بالقتلة"، بأنها " لم تكن تعرف أنّ عليها أخذ تصريح من أعضاء الكنيست بخصوص المصطلحات التي تستخدمها، وبخصوص القضايا التي تدافع عنها، وبخصوص المواقف التي تتبناها، وأنها لم تكن تعرف أنّ حق الحياة للفلسطيني هو ليس حقاً مقدّساً إذا ما قام الاسرائيلي بسلبه". وقالت زعبي:"لم أعرف أنّ علي أن أكذب وأن أشوّه الحقيقة، وأن أقول أن الجندي الإسرائيلي يقتل الفلسطيني بالصدفة أو بالخطأ، وانه حين يقصف أحياء بكاملها في غزة، وحين بصوّب على ظهر المتظاهر، وحين يصوب على جسد الطفل الفلسطيني في القدس وبيت لحم والمخيمات، فأنه لا يقصد أن يقتله".

وتساءلت زعبي: "هل وظيفتي أن ألطّف الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، أم أنّ واجبنا هو أن نصره وأن نناضل ضد هذه الجرائم، وأن نقول: القتل هو القتل هو القتل، والقاتل عليه أن يحاكم، وقاتل الأطفال والشعوب مكانه عليه أروقة المحاكم الدولية ".

هل تريدنا لجنة السلوكيّات أن نكذب، أم أن نلطّف أجواء أم أن نشرعن جرائم؟ لا هذا ولا ذاك سيحصل، حقٌنا وواجبنا النضال، ومواقفنا هي فرصة الصدق والحق والعدالة الوحيدة أمام المجتمع الاسرائيلي"، إلى هنا البيان.