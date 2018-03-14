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أخبار محاكم وجنائيات التحقيق مع أب وابنته بعد ضبط لحوم وأطعمة فاسدة داخل مطعم في يافة الناصرة

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الناصرة والقضاء صور: لحوم وأطعمة فاسدة داخل مطعم في يافة الناصرة
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التحقيق مع أب وابنته بعد ضبط لحوم وأطعمة فاسدة داخل مطعم في يافة الناصرة


صور من داخل المطعم / تصوير: شرطة إسرائيل

شرطة الشمال:

تمّ توقيف صاحبي المطعم للتحقيق، وهما رجل في الستينات وابنته وهي سيدة في الأربعينات. إلى جانب اصدار أمر اغلاق ادراي للمطعم من قبل وزارة الصحة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-14 20:27:19 A A

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه "تمّ اليوم الأربعاء العثور على كميات من اللحوم والأطعمة فاسدة داخل مطعم في يافة الناصرة، خلال حملة للشرطة بالتعاون مع جهات سلطوية مختلفة، منها وزارة الصحة ووزارة العمل وسلطة الضرائب وغيرها. وقد تبيّن أنّ ظروف حفظ الطعام في المطعم غير جيدة لا تتلائم مع معايير وزارة الصحة"، كما ورد في بيان صادر عن شرطة الشمال.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّه:"تمّ العثور على لحوم واطعمة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري: ما يقارب 100 كغم لحوم و 20 كغم مأكولات وأطعمة مختلفة، وقد صودرت كلها على يد قوات الشرطة.
يشار إلى أنّه تمّ توقيف صاحبي المطعم للتحقيق، وهما رجل في الستينات وابنته وهي سيدة في الأربعينات. إلى جانب اصدار أمر اغلاق ادراي للمطعم من قبل وزارة الصحة"، كما ورد في بيان الشرطة.
 

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