كيك الليمون السريع...صحتين وهنا

بحضور مميز إفتتحت يوم امس الخميس محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان وذلك

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)

المقادير

- الزبدة : كوب (طرية)

- سكر : كوبان ونصف

- البيض : 4 حبات

- بشر الليمون : ثلث كوب

- طحين : 3 اكواب

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ثلاث أرباع الكوب (طازج)

- لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

2. جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

3. اخفقي 2 كوب من السكر مع الزبدة حتى يصبح الخليط كريمي وهش.

4. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق.

5. ثم أضيفي بشر الليمون.

6. في وعاء آخر اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح.

7. في وعاء آخر اخفقي ¼ كوب من عصير الليمون مع اللبن الزبادي والفانيلا.

8. أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والزبدة والسكر بالتناوب مع خليط اللبن وعصير الليمون حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط كريمي وناعم.

9. صبي المزيج في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة ساعة حتى تنضج.

10. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق ثم ضعيها بطبق الكيك.

11. يمكنك تزيين الكيك بالكريمة المخفوقة وقطعيها وقدميها.

