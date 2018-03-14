اغلاق
اغلاق
مطبخ حلويات كيك الليمون السريع...صحتين وهنا

مطبخ

كيك الليمون السريع...صحتين وهنا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كيك الليمون السريع...صحتين وهنا

 

أفتتاح محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان بحضور مميز إفتتحت يوم امس الخميس محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان وذلك
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-03-16 15:24:03 A A

المقادير
- الزبدة : كوب (طرية)
- سكر : كوبان ونصف
- البيض : 4 حبات
- بشر الليمون : ثلث كوب
- طحين : 3 اكواب
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : ثلاث أرباع الكوب (طازج)
- لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب
- الفانيليا : ملعقة صغيرة


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

2. جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

3. اخفقي 2 كوب من السكر مع الزبدة حتى يصبح الخليط كريمي وهش.

4. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق.

5. ثم أضيفي بشر الليمون.

6. في وعاء آخر اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح.

7. في وعاء آخر اخفقي ¼ كوب من عصير الليمون مع اللبن الزبادي والفانيلا.

8. أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والزبدة والسكر بالتناوب مع خليط اللبن وعصير الليمون حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط كريمي وناعم.

9. صبي المزيج في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة ساعة حتى تنضج.

10. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق ثم ضعيها بطبق الكيك.

11. يمكنك تزيين الكيك بالكريمة المخفوقة وقطعيها وقدميها.
 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اصابة عضو الكنيست أورن حازان في حادث طرق | [3900 قراءة]
2 الشرطة: اعتقال 16 طالبا من ثانوية في عسفيا | [2600 قراءة]
3 أم الفحم: اصابة شاب اثر اطلاق رصاص | [2600 قراءة]
4 الناصرة: شجار بين مجموعة شبان في مجمع البيج فاشن | [2600 قراءة]
5 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
4 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
5 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab