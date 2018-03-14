الجَنَّه تحتَ أَقدامِها/ بقلم: أسماء طنوس

يا تُرى هل تحفظُ الفضلَ الجميل --- وأَنتَ مديونٌ لها طـولَ السِّنيـن

مَن كُنتَ في الأحشاءِ وأنتَ جنين --- أَرْضَعَتْكَ الحُبَّ مِن صَدْرَا الحنين

هَل طَلَبْـتَ منِ الإلٰـهِ يزيدَهـا --- عُمراً طويـلاً بالسِّنيـنِ يمِدّهـا

أَوْ ذَكَرْتَ كُلَّ عامٍ عيدَها

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يا اللّي أَعْطَتْـكَ الأمانَ والرِّضى --- وكانتِ الملجـأ والحضنَ الأَمين

وقَدَّمَـتْ حياتهـا لاجْلَـك فِـدا --- وكانتِ العُكّـاز والإيـد اليميـن

شَمعةً ذابـتْ لأَجلَـك وَﭐنطَفَـت --- يـا لَهـا لإبنِهـا كَـم قَدَّمَـتْ

ما مَرَّه مِنْكَ للإلٰهِ قَد شَكَتْ

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مَهَّدَتْ قُدّامَـكَ الدَّربَ الطَّويـل --- أَعطَـتِ الحماسَ بِنَظرِة عينيـن

حِمْلَتَك فـي البَطنِ والقلبِ النَّبيل --- صَوْتُكَ في أُذْنِها دَوْمًـا رَنيـن

غَطَّتْ عَليكَ مْنِ الرُّعُب بِجْفونِها --- خافَتْ على العُيونِ بَدْها تصونِها

قَبّلَت الِخْدود الحَمْرا لونِها

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يا لَها بْضِحْكَـه تُواسـي طِفلَهـا --- لا بُكـاءً تَسمـعُ وآهَ وأَنـيـن

كَم تُصَلّـي لابْنِهـا مِـن رَقْـوَةٍ --- تَطْرُدُ العُيونَ وإِبليـسَ اللّعيـن

مَعْبَـدٌ للـربِ فـي إِكرامِـهـا --- جَنَّـةُ الأَولادِ تَحـتَ ٱقدامِهـا

رِفقًا بِأُمَّك وَلْتَطُـل أَيامُها

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