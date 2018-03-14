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منبر العرب شعر الجَنَّه تحتَ أَقدامِها/ بقلم: أسماء طنوس

منبر العرب

الجَنَّه تحتَ أَقدامِها/ أسماء طنوس
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الجَنَّه تحتَ أَقدامِها/ بقلم: أسماء طنوس

أسماء طنوس
نشر: 2018-03-15 08:16:36 A A

يا تُرى هل تحفظُ الفضلَ الجميل --- وأَنتَ مديونٌ لها طـولَ السِّنيـن
مَن كُنتَ في الأحشاءِ وأنتَ جنين --- أَرْضَعَتْكَ الحُبَّ مِن صَدْرَا الحنين
هَل طَلَبْـتَ منِ الإلٰـهِ يزيدَهـا --- عُمراً طويـلاً بالسِّنيـنِ يمِدّهـا
أَوْ ذَكَرْتَ كُلَّ عامٍ عيدَها
___________________
يا اللّي أَعْطَتْـكَ الأمانَ والرِّضى --- وكانتِ الملجـأ والحضنَ الأَمين
وقَدَّمَـتْ حياتهـا لاجْلَـك فِـدا --- وكانتِ العُكّـاز والإيـد اليميـن
شَمعةً ذابـتْ لأَجلَـك وَﭐنطَفَـت --- يـا لَهـا لإبنِهـا كَـم قَدَّمَـتْ
ما مَرَّه مِنْكَ للإلٰهِ قَد شَكَتْ
___________________
مَهَّدَتْ قُدّامَـكَ الدَّربَ الطَّويـل --- أَعطَـتِ الحماسَ بِنَظرِة عينيـن
حِمْلَتَك فـي البَطنِ والقلبِ النَّبيل --- صَوْتُكَ في أُذْنِها دَوْمًـا رَنيـن
غَطَّتْ عَليكَ مْنِ الرُّعُب بِجْفونِها --- خافَتْ على العُيونِ بَدْها تصونِها
قَبّلَت الِخْدود الحَمْرا لونِها
___________________
يا لَها بْضِحْكَـه تُواسـي طِفلَهـا --- لا بُكـاءً تَسمـعُ وآهَ وأَنـيـن
كَم تُصَلّـي لابْنِهـا مِـن رَقْـوَةٍ --- تَطْرُدُ العُيونَ وإِبليـسَ اللّعيـن
مَعْبَـدٌ للـربِ فـي إِكرامِـهـا --- جَنَّـةُ الأَولادِ تَحـتَ ٱقدامِهـا
رِفقًا بِأُمَّك وَلْتَطُـل أَيامُها
___________________

 

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