الجَنَّه تحتَ أَقدامِها/ بقلم: أسماء طنوس

الجَنَّه تحتَ أَقدامِها/ بقلم: أسماء طنوس
يا تُرى هل تحفظُ الفضلَ الجميل --- وأَنتَ مديونٌ لها طـولَ السِّنيـن
مَن كُنتَ في الأحشاءِ وأنتَ جنين --- أَرْضَعَتْكَ الحُبَّ مِن صَدْرَا الحنين
هَل طَلَبْـتَ منِ الإلٰـهِ يزيدَهـا --- عُمراً طويـلاً بالسِّنيـنِ يمِدّهـا
أَوْ ذَكَرْتَ كُلَّ عامٍ عيدَها
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يا اللّي أَعْطَتْـكَ الأمانَ والرِّضى --- وكانتِ الملجـأ والحضنَ الأَمين
وقَدَّمَـتْ حياتهـا لاجْلَـك فِـدا --- وكانتِ العُكّـاز والإيـد اليميـن
شَمعةً ذابـتْ لأَجلَـك وَﭐنطَفَـت --- يـا لَهـا لإبنِهـا كَـم قَدَّمَـتْ
ما مَرَّه مِنْكَ للإلٰهِ قَد شَكَتْ
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مَهَّدَتْ قُدّامَـكَ الدَّربَ الطَّويـل --- أَعطَـتِ الحماسَ بِنَظرِة عينيـن
حِمْلَتَك فـي البَطنِ والقلبِ النَّبيل --- صَوْتُكَ في أُذْنِها دَوْمًـا رَنيـن
غَطَّتْ عَليكَ مْنِ الرُّعُب بِجْفونِها --- خافَتْ على العُيونِ بَدْها تصونِها
قَبّلَت الِخْدود الحَمْرا لونِها
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يا لَها بْضِحْكَـه تُواسـي طِفلَهـا --- لا بُكـاءً تَسمـعُ وآهَ وأَنـيـن
كَم تُصَلّـي لابْنِهـا مِـن رَقْـوَةٍ --- تَطْرُدُ العُيونَ وإِبليـسَ اللّعيـن
مَعْبَـدٌ للـربِ فـي إِكرامِـهـا --- جَنَّـةُ الأَولادِ تَحـتَ ٱقدامِهـا
رِفقًا بِأُمَّك وَلْتَطُـل أَيامُها
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