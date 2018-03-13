السعادة الزوجية لا تقوم من دون حب، ومع الحب تأتي التضحيات الكبيرة التي يقدّمها كل طرف الى الآخر، لذا إن كنتم تريديون الوصول الى السعادة الزوجية التي لا تنتهي في العلاقة

يطمح الأزواج باستمرار الى تحقيق الاستقرار في حياتهم الزوجية، إلى جانب السعادة السرور والطمأنينة والأجواء المفعمة بالحب والحنان والعاطفة القوية. ولكن يتساءل البعض عما تكون السعادة الزوجية. وفي هذا الاطار، موقع أنوثة يطلعكم على الاجابة المرتبطة بتساؤلكم السعادة الزوجية كيف تكون. اليكم الاجابة في هذه الاسطر.





- السعادة الزوجية لا تقوم من دون حب، ومع الحب تأتي التضحيات الكبيرة التي يقدّمها كل طرف الى الآخر، لذا إن كنتم تريديون الوصول الى السعادة الزوجية التي لا تنتهي في العلاقة، ما عليكم سوى أن تظهروا حبكم للشريك وان تقدموا التضحيات في سبيل الحفاظ على هذه العلاقة، سواء من حيث التنازلات او الاعتذار أو غيرها.





- ايضاً من أهم الاسس التي يجب توافرها في الحياة الزوجية لتحقيق السعادة هو التناغم والانسجام، ولا نقصد هنا أن لا تقع المشاكل أو الخلافات، إنما سيطرة الحب والمودة على الاجواء هي التي تعيد الامور الى نصابها. فمتى تحقق هذا التناغم بينكم، فإنكم تعتذرون من بعضكم البعض وتسامحون بعضكم في سعي لمواصلة الطريق الذي اخترتموه سوياً.



- كما وأن التشارك في المسؤوليات المنزلية والاسرية والنشاطات المختلفة من العوامل المؤثرة والمؤدية الى تحقيق السعادة الزوجية بينكم، حيث إن هذه الامور التي تقومون بها معاً تساهم في تقريب المسافات بينكم، وتساعدكم على فهم الطرف الآخر بطريقة أفضل، ما يساهم في توطيد العلاقة بينكم.





- ايضاً يمكنكم تحقيق السعادة الزوجية من خلال منع الروتين من التسلل الى حياتكم، حيث إن العي دائماً الى التجدد في العلاقة، وإلى استرجاع بعض الذكريات من مرحلة التعارف أو الخطوبة، والعمل باستمرار على اسعاد الطرف الآخر، هي من العوامل التي تثبت السعادة بينكم، وتمنحكم الكثير من الفرح والسرور.