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ثقافة جنسية الزوج والزوجة هل فترة الخطوبة السعيدة بوابة العبور لحياة زوجية ناجحة؟ وما هي أهميتها؟

ثقافة جنسية

ما هي اهمية فترة الخطوبة قبل الزواج؟
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هل فترة الخطوبة السعيدة بوابة العبور لحياة زوجية ناجحة؟ وما هي أهميتها؟

راقبي اثناء الخطوبة كرم خطبيبك وحكمته في معالجة الامور المادية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2018-03-14 14:45:26 A A

تعتبر فترة الخطوبة من أهم المراحل التي تربط شخصين قبل الزواج . فبالاضافة الى الرومنسية وتبادل مشاعر الحب، يجب التعرف على شخصية الآخر واسس العلاقة التي ستبني مستقبل الزواج وستعرّفك على الشخص الذي ستكملين معه حياتك. فاليك من أنوثة فوائد الخطوبة قبل الزواج للتعرف أكثر على الشريك والتعمق في شخصيته قبل الزواج.



اسباب حقيقية للخطوبة

خلال فترة الخطوبة يمكنك أن تتعرفي على الاسباب الحقيقية التي دفعت الشريك الى التفكير بالارتباط وحاولي أن تتعرّفي على توقعاته من الزواج، والأهداف المشتركة التي يرغب أن تحققاها سوياً.

التعرف على عائلته

فترة الخطوبة مهمة قبل لتتعرفي على عائلة خطيبك ولتشاهدي كيف يتعامل مع أهله وتحدياً مع والدته. هل هناك من احترام متبادل بينهم وكيف يعبّر عن مشاعره تجاهها. فهذه الامور مفيدة في هذه المرحلة لانها تعكس طريقة تعامله معك.


التحدث عن الاطفال

الأطفال موضوع مهم للنقاش في فترة الخطوبة خصوصاً عندما تشاهدي طريقة تعامل خطيبك مع الاطفال المقربين منه. فتحدثي معه عن عدد الاطفال الذي يرغب بانجابها وهل من الضروري إنجاب الأطفال في العام الأول من الزواج؟ وما هي الطريقة التي ستعتمدونها في تربيتهم؟


الكرم والاحترام

راقبي اثناء الخطوبة كرم خطبيبك وحكمته في معالجة الامور المادية. فاذا كان بخيلاً من المستحسن الا تستمري في مرحلة الارتباط خصوصاً اذا كنت من الاشخاص المحبين للحياة والسهر والرفاهية. واذا كان مسرفاً في الانفاق، من المهمّ التحاور حول هذا الموضوع لكي يؤدي الى مشاكل بعد الزواج.

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