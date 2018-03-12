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فنانين فن عربي بعيدًا عن الجرأة: مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة

فنانين

مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة
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بعيدًا عن الجرأة: مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة


مايا دياب

ظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة بـJumpsuit من اللون الأسود أبرز رشاقتها

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-15 19:37:05 A A

أطلّت النجمة اللبنانية مايا دياب على الجمهور بمجموعة صور جديدة شاركت بها محبّيها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. وظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة بـJumpsuit من اللون الأسود أبرز رشاقتها في لقطات مميّزة بدت فيها بغاية الأنوثة والإثارة.

نفيد بالذكر أن مايا دياب تحصد خلال الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة "صديقة إلي" التي طرحتها مؤخراً من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع هادي شرارة حيث حققت بها ما يقارب المليون استماع في فترة قصيرة.

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