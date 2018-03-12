اغلاق
اغلاق
كوكتيل غرائب وطرائف صور من فرنسا: أجواء مميزة في مهرجان الليمون الـ85

كوكتيل

صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

صور من فرنسا: أجواء مميزة في مهرجان الليمون الـ85

 
صور مميزة من المهرجان الفرنسي الشهير

حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-03-17 15:17:15 A A

مجموعة صور من فعاليات مهرجان الليمون الخامس والثمانين، الذي أقيم في بلدة مينتون الفرنسية، وكان هذا العام حول موضوع "بوليوود". ومن بين التماثيل والمجسمات التي تمّ عرضها تمثال من الليمون والبرتقال لتاج محل وآخر يصور الإلهة الهندوسية التي يرأسها الفيل "غانيشا"...

يذكر أنّ مهرجان "الليمون والبرتقال" يقام سنويًا بمدينة "منتون" الفرنسية والتي تشتهر بجوها المناسب لزراعة الليمون والبرتقال، وبدأ هذا المهرجان منذ القرن التاسع عشر، ويستمر كل عام لمدة ثلاثة أسابيع يتخللها إستعراض ألعاب نارية وفعاليات مميزة... تابعوا معنا الصور!

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مقتل شخصين واصابة آخرين في عملية دهس بالضفة | [3900 قراءة]
2 اصابة رجل بعد تعرضه للدهس في كفركنا | [3900 قراءة]
3 اورط الاخوة جلبوع بالمرتبة الاولى قطرياً في الكيمياء | [3900 قراءة]
4 مهرجان الثلج في منتزه البير كفرقرع | [3900 قراءة]
5 اعتقال مشتبهين من نحف بسرقة هاتف نقّال | [3900 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab