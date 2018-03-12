صور من فرنسا: أجواء مميزة في مهرجان الليمون الـ85



صور مميزة من المهرجان الفرنسي الشهير

بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا

مجموعة صور من فعاليات مهرجان الليمون الخامس والثمانين، الذي أقيم في بلدة مينتون الفرنسية، وكان هذا العام حول موضوع "بوليوود". ومن بين التماثيل والمجسمات التي تمّ عرضها تمثال من الليمون والبرتقال لتاج محل وآخر يصور الإلهة الهندوسية التي يرأسها الفيل "غانيشا"...

يذكر أنّ مهرجان "الليمون والبرتقال" يقام سنويًا بمدينة "منتون" الفرنسية والتي تشتهر بجوها المناسب لزراعة الليمون والبرتقال، وبدأ هذا المهرجان منذ القرن التاسع عشر، ويستمر كل عام لمدة ثلاثة أسابيع يتخللها إستعراض ألعاب نارية وفعاليات مميزة... تابعوا معنا الصور!