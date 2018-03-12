مازدا 6 موديل 2018 المحسنة

ظهرت مازدا 6 واجن المحسنة 2018 تحت الرادار في معرض جنيف بمجموعة من التحسينات. وتتبع السيارة في التصميم الخارجي تصميم النسخة السيدان إذ تتبنى شبكة تهوية جديدة أعمق وأكثر تعقيدًا, وتحيط بالشبكة الأمامية المصابيح الأمامية المعاد تصميمها والتي تتميز بإشارات الانعطاف وأضواء الضباب المدمجة العصرية. وتشمل التغييرات الأخرى تطعيم ملون بالهيكل الخارجي وعجلات الألمنيوم قياس 17 بوصة و 19 بوصة.

أما التصميم الداخلي فشهد تحديثًا محدوداً يركز على التكنولوجيا والمواد عالية الجودة فقد تم تجهيز السيارة بمقاعد جديدة تحتوي على حشوة أكثر سمكًا ومكان جلوس أوسع لتحسين الراحة. كما يكتسب الطراز نظامًا ترفيهيًا قياس 8 بوصات ، ولوحة قيادة محدثة وتحديثات متطورة للأبواب.

وتوفر النسخ الأعلى من السيارة مجموعة من التجهيزات المتنوعة بما في ذلك شاشة TFT LCD قياس 7 بوصات في العدادات وشاشة القيادة النشطة الجديدة التي "تعرض معلومات السيارة مباشرة على الزجاج الأمامي للسيارة". كما يمكن تزويد مازدا 6 بمقاعد أمامية متطورة وجيدة التهوية مع باقة فاخرة جديدة تضيف مواد تنجيد جلدية من نابا ، ومواد تطعيمات من خشب السن ، ولمسات من جلد الغزال.