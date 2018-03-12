رام 1500 موديل 2019 تنطلق

قدمت رام 1500 موديل 2019 كشاحنة جديدة بالكامل ذات مظهر جديد بجانب توفرها بمحرك هجين معتدل ، والمزيد من التكنولوجيا. وهناك الكثير من الأمور التي يمكنها أن تعجبكم في رام 1500 موديل 2019 ، كما قد تم الإعلان عن الأسعار ، والسيارة البيك اب ليست بالضبط سيارة رخيصة السعر.

ويبدأ السعر للنسخة القياسية Crew Tradesman 4 × 2 من 33.340 دولار وهذا يزيد بمقدار 4850 دولار عن طراز 2018 القياسي, وتتميز السيارة بمحرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر مع نظام هجين معتدل eTorque. وللأسف ، ذكرت رام أن النموذج بحرك V6 سيتوفر في وقت متأخر , لذلك فإن المشترين الذين يرغبون في الحصول على أرخص رام 1500 سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول قليلاً للحصول على شاحنتهم المرغوبة.