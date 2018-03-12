علامات وإشارات تدل على حدوث حمل

الرغبّة الشديدة للطعام: في الغالب تكون دليل على الحمل، ولكن ليس دائماً ولا تكفي لتحكمي على نفسك بأنك حامل ، فقد تكون بسبب نقص مادة معينة غذائية يحتاجها الجسم

عزيزتي المرأة، يعرّفك موقع العرب.كوم اليوم من خلال هذا المقال على أبرز وأهم ظواهر الحمل. ونشير إلى أنّ العلامات والأعراض هي مجرد إشارات قد تصدق وقد تكذب، ومع أنه من المهم التنبه إليها لكن لا يصح الاعتماد عليها اعتماداً جازما، ويجب التأكد من خلال الفحوص والاختبارات المخصصة لهذا الغرض.. تابعي معنا:



صورة توضيحية

- الظاهرة الاولى : الرغبّة الشديدة للطعام: في الغالب تكون دليل على الحمل، ولكن ليس دائماً ولا تكفي لتحكمي على نفسك بأنك حامل ، فقد تكون بسبب نقص مادة معينة غذائية يحتاجها الجسم ، ويجب أن تتأكدي أنها مصاحبة لأعراض آخرى للحمل من خلال إحتساب الأيام بعد أخر دورة شهرية .

- الظاهرة الثانية : يصبح لون هالة حلمات الثدي بني غامق وداكنة : فهذ قد يدل على حملك إلا إذا لم يكن بسبب خلل في الهرمونات لديك.

- الظاهرة الثالثة : نزول الدم من المهبل أو حدوث بعض التقلصات الناتنجة عن انغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم : وذلك يحدث بعد 3 أيام من الإباضة وتكون على شكل بقع بنية اللون أو زهرية مصاحبة لتقلصات في الرحم.

- الظاهرة الرابعة : الشعور في الرغبة بالتبول المتكرر: حيث أنه عندما يتكون الجنين ويبدأ الجسم بإفراز هرمونات الحمل ذلك يزيد من رغبتك بالتبول كثيراً.

- الظاهرة الخامسة : الشعور بالإجهاد وزيادة الرغبة بالنوم: عند الشعور بالتعب والاجهاد عند القيام بعمل خفيف وذلك بسبب الارتفاع في هرمون البروجيستيرون ، وحب النوم من علامات الحمل .

- الظاهرة السادسة : الشعور بليونة وحدوث إنتفاخ للثدي: وذلك كما هو عند مجيء الدورة ولكن يكون بنسبة أكبر قليلاً ، مع ظهور بعض الخطوط الزرقاء على جلد الثدي والاحساس ببعض الألم مع تغير لون الحلمة الى البني.

- الظاهرة السابعة : حدوث بعض التغيرات لك عند تذوق الاشياء : وذلك بأن تشعر المرأة بطعم معدني في الفم أو عدم الرغبة في تحمل طعم شيء كنتي تحبينه.

- الظاهرة الثامنة : الشعور بالغثيان خاصة في الصباح .

- الظاهرة التاسعة : توقف الطمث أو الدورة الشهرية: في الحالات التي تكون بها الدورة منتظمة وعند تأخرها بشكل غير طبيعي فذلك دليل على أنك حامل .

- الظاهرة العاشرة : القيام بإختبار الحمل الايجابي : من خلال الطبيب أو أدوات إختبار الحمل المتعارف عليها.