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شباب وصبايا الجسم الرشيق حيل سهلة للتخلص من دهون البطن

شباب وصبايا

حيل سهلة للتخلص من دهون البطن
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حيل سهلة للتخلص من دهون البطن

 لحرق الدهون، لا بد من اللجوء إلى الرياضة، لكن هذا لا يعني أن أي نوع من الرياضة قد يحقق الهدف المرجو

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2018-03-13 13:36:43 A A

جميلتنا، هل ملابسك تبدو ضيقة عليك في محيط الخصر؟ بالتأكيد تشعرين بالانزعاج ويسبب لك الأمر أيضًا الكثير من الارتباك. ثمة حيل بسيطة يمكنك اللجوء إليها لتساعدك على استعادة مقاس خصرك والتخلص من تلك الدهون التي تكدست في بطنك... تابعي معنا:


صورة توضيحية

- تناول ملعقتين من زيت الزيتون في وجبة الغداء: ليس صحيحاً أنه يجب الامتناع تماماً عن تناول الدهون، لكن من المهم حسن اختيار تلك المفيدة والتي لا تتكدس في الجسم، بل على العكس تستخدمها الخلايا في الجسم بشكل فاعل ومفيد.

- ممارسة الرياضة المناسبة: لحرق الدهون، لا بد من اللجوء إلى الرياضة، لكن هذا لا يعني أن أي نوع من الرياضة قد يحقق الهدف المرجو. فللتخلص من دهون البطن لا تُعتبر تمارين المعدة حكماً الحل الوحيد، بل الأفضل هو اللجوء إلى التمارين القوية التي تساعد على حرق الدهون بمعدل مرتفع، كتمارين الـCardio وركوب الدراجة.

- تناول الفاكهة لكن باعتدال: صحيح أن الفاكهة تعتبر مفيدة جداً ومن الضروري تناولها، لكن في المقابل يجب عدم المبالغة في تناولها في حال الرغبة في التخلص من الدهون الزائدة. هي مفيدة من دون شك، لكنها تحتوي في الوقت نفسه على الفروكتوز وهو سكر طبيعي، لكن في حال المبالغة في تناولها من الطبيعي أن يتكدس في الجسم بشكل دهون وتتركز بشكل خاص في منطقة البطن. للتخلص من هذه الدهون يجب عدم تناول أكثر من حبتي فاكهة أو ثلاث. 

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