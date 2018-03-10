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معلومات الابراج أخبار مولودة القوس: جذابة وتتقن فن الإغراء ولكنّها حذرة ولا تثق بأحد بسهولة

معلومات الابراج

مولودة القوس: جذابة وتتقن فن الإغراء
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مولودة القوس: جذابة وتتقن فن الإغراء ولكنّها حذرة ولا تثق بأحد بسهولة


صورة توضيحيّة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-03-14 07:26:03 A A

مولودة برج القوس تمتلك شخصية غير تقليدية وغير متحررة، ببساطة هي رزينة مثالية تصرفاتها لبقة، تترك انطباعات جيدة عنها، تجيد فن المحاورة وفرض سلطتها واحترامها وأن تكون محور الاهتمام والإعجاب، واضحة وصريحة، ناقدة ساخرة مع المحافظة على وجهها المثالي، تستهويها مظاهر ورفاهية الحياة وتعمل على ضمان المستقبل وتحسين أوضاعها المعيشية والاجتماعية، لا يمكنها أن تعيش دون دور تقوم به، أو دون ترك أثر أينما حلت، تسعد بلجوء الناس إليها وإسداء النصائح والتوجيهات لهم وإدارة شؤونهم.

مولودة القوس خجولة رصينة تميل إلى العزلة، ورغم حبها واستمتاعها بالحياة الاجتماعية، إلا أنها حذرة ولا تهب ثقتها بسهولة، صادقة وصريحة وقد يكون ذلك أهم أسباب عدم اتفاقها مع مختلف الشخصيات فاختيارها دقيق وصعب بعض الشيء. في الوقت نفسه لا يمكنها الاستغناء عن الحب وحالة العشق.. تتقن فن الإغراء وجذب الأنظار. وفي كلتا الشخصيتين هي مثيرة للإعجاب، تستقطب الاهتمام بسهولة، يستهويها الرجل القوي الذي يساند قوة شخصيتها في حين تنجذب إلى الرجل الذي تستطيع معه أن تكون صاحبة القرار، تملك جميع الوسائل لجعله يستسلم لاختياراتها.  

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