رجل: السيجارة صديقتي الوحيدة وادخن بكميات كبيرة جدًا بسبب شعوري بالوحدة والحزن

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الرسالة كالتالي:

مرحبا.. انا قررت اكتب مشكلتي بعد فقدت الأمل من اني الاقي حل! انا رجل في الثلاثينات من عمري ومع اني متزوج وبشتغل وحياتي يمكن اعتبارها عادية زي كل هالناس بس انا من جوا تعبان ويئسان وحاسس بوحدة مخيفة وحزن كبير وبالفترة الاخيرة مشكلتي عم تكبر لاني بدخن بشراهة وبكميات كبيرة والسيجارة صارت صديقتي الي بشكيلها همومي حتى..



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