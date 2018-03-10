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مجتمع قصة من الحياة رجل: السيجارة صديقتي الوحيدة وادخن بكميات كبيرة جدًا بسبب شعوري بالوحدة والحزن

مجتمع

رجل: السيجارة صديقتي الوحيدة وادخن بكميات كبيرة
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رجل: السيجارة صديقتي الوحيدة وادخن بكميات كبيرة جدًا بسبب شعوري بالوحدة والحزن

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-03-15 14:32:06 A A

 وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.
الرسالة كالتالي: 

مرحبا.. انا قررت اكتب مشكلتي بعد فقدت الأمل من اني الاقي حل! انا رجل في الثلاثينات من عمري ومع اني متزوج وبشتغل وحياتي يمكن اعتبارها عادية زي كل هالناس بس انا من جوا تعبان ويئسان وحاسس بوحدة مخيفة وحزن كبير وبالفترة الاخيرة مشكلتي عم تكبر لاني بدخن بشراهة وبكميات كبيرة والسيجارة صارت صديقتي الي بشكيلها همومي حتى..


صورة توضيحية

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