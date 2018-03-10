اغلاق
اغلاق
مجتمع قصة من الحياة شابة: أشعر بأعراض غريبة وبالتعب المستمر وخائفة من إجراء فحوصات طبية

مجتمع

شابة: أشعر بأعراض غريبة وبالتعب المستمر
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شابة: أشعر بأعراض غريبة وبالتعب المستمر وخائفة من إجراء فحوصات طبية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-03-15 08:28:21 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

مرحبا لن أطيل عليكم الحديث. أنا شابة في العشرينات أشعر بأعراض غريبة مثل اوجاع بالرأس بشكل مستمر واحساس بالخدر في اليدين والرجلين وبالتعب المستمر وامور مشابهة وبصراحة خائفة من إجراء فحوصات طبية وان اكتشف انا لدي مرض لا سمح الله.. انا جدا متوترة وخائفة


صورة توضيحية

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 نجاح كبير لمعرض الكتاب في ىسخنين مول | [2600 قراءة]
2 ضبط 1.7 طن لحوم ذُبحت بدون رقابة | [2600 قراءة]
3 الناصرة: الثامن من آذار يحتضن آذار الشعر والمرأة | [2600 قراءة]
4 نحف: إحالة رضيع (6 أشهر) إلى المستشفى بحالة حرجة | [2600 قراءة]
5 صور: لحوم وأطعمة فاسدة داخل مطعم في يافة الناصرة | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
4 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
5 بالصورة: ميسي يرزق بصبي ثالث | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab