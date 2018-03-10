شابة: أشعر بأعراض غريبة وبالتعب المستمر وخائفة من إجراء فحوصات طبية

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الرسالة كالتالي:

مرحبا لن أطيل عليكم الحديث. أنا شابة في العشرينات أشعر بأعراض غريبة مثل اوجاع بالرأس بشكل مستمر واحساس بالخدر في اليدين والرجلين وبالتعب المستمر وامور مشابهة وبصراحة خائفة من إجراء فحوصات طبية وان اكتشف انا لدي مرض لا سمح الله.. انا جدا متوترة وخائفة



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