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مجتمع قصة من الحياة شاب: أحبّ النساء المتسلطات والقويات وهنّ يعتبرنني ضعيفًا وبدون شخصية!

مجتمع

شاب: أحبّ النساء المتسلطات والقويات
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شاب: أحبّ النساء المتسلطات والقويات وهنّ يعتبرنني ضعيفًا وبدون شخصية!

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-03-14 07:26:12 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

سلام أنا شاب متعلم ومثقف وأعمل وحالتي المادية جيدة واعتبر نفسي صاحب شخصية قوية وافرض احترامي اينما تواجدت، مشكلتي أني أحبّ النساء المتسلطات والقويات وصاحبات الكلمة والسلطة في العلاقة ولكن هنّ يعتبرنني ضعيفًا وبدون شخصية ولا يقبلن الاستمرار بعلاقة معي! 


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