شاب: أحبّ النساء المتسلطات والقويات وهنّ يعتبرنني ضعيفًا وبدون شخصية!

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الرسالة كالتالي:

سلام أنا شاب متعلم ومثقف وأعمل وحالتي المادية جيدة واعتبر نفسي صاحب شخصية قوية وافرض احترامي اينما تواجدت، مشكلتي أني أحبّ النساء المتسلطات والقويات وصاحبات الكلمة والسلطة في العلاقة ولكن هنّ يعتبرنني ضعيفًا وبدون شخصية ولا يقبلن الاستمرار بعلاقة معي!



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