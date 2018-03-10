اغلاق
اغلاق
مطبخ سلطات سلطة الأفوكادو والحبش المدخن..صحية ولذيذة

مطبخ

سلطة الأفوكادو والحبش المدخن..صحية ولذيذة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

سلطة الأفوكادو والحبش المدخن..صحية ولذيذة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-03-14 14:39:46 A A

المقادير
مكونات صلصة السلطة
· فص ثوم مهروس
· ملعقتان صغيرتان من خردل ديجون
· ملعقة طعام من الخل الأحمر
· 6 ملاعق طعام من زيت الزيتون
· بصلتان صغيرتان مفرومتان ناعماً
· ملعقة صغيرة من البقدونس الطازج المفروم ناعماً
مكونات السلطة
· 16 شريحة من الحبش المدخن
· 400 غ من الجبنة الإيطالية الزرقاء (غورغونزولا)
· 4 رؤوس أفوكادو ناضجة
· أوراق خس متنوعة، مغسولة (من مختلف الأشكال والألوان) ومقطعة الى قطع صغيرة.


صورة توضيحية

طريقة التحضير
· يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت أو 180 درجة مئوية أو غاز رقم 4.

· تحضر الصلصة أولاً بوضع الثوم والخردل في وعاء وخفقهما جيداً مع الخل. يضاف زيت الزيتون تدريجياً، ومن ثم البصل وأخيراً البقدونس ويخلط الكل جيداً. يرش الملح والفلفل وتترك الصلصة جانباً.

· توضع شرائح الحبش المدخن على مصبع حديدي وتخبز في الفرن لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى تصبح هشة ثم تفرم خشناً بعد أن تبرد.

· تنزع القشرة عن الجبنة الزرقاء وتقطع الجبنة إلى مكعبات.

· تقشر رؤوس الأفوكادو ويقطع كل نصف إلى 8 شرائح.

· لإعداد السلطة، تخلط ملعقتا طعام من الصلصة مع أوراق الخس المنوّعة وتوزع على 8 أطباق.

· توضع بعدها 4 شرائح من الأفوكادو في كل طبقة وتوزع فوقها قطع الجبنة والحبش المدخن.

· يسكب القليل من الصلصة فوق كل طبق قبل تقديمه فوراً.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ميزانية بلدية الناصرة/ بقلم: نبيل عودة | [2600 قراءة]
2 عفرين السورية: تفاقم الأزمة الإنسانية | [2600 قراءة]
3 الميزان 14.3.18 | [2600 قراءة]
4 ضبط 1.7 طن لحوم ذُبحت بدون رقابة | [2600 قراءة]
5 نحف: إحالة رضيع (6 أشهر) إلى المستشفى بحالة حرجة | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
4 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
5 بالصورة: ميسي يرزق بصبي ثالث | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab