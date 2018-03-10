سلطة الأفوكادو والحبش المدخن..صحية ولذيذة

المقادير

مكونات صلصة السلطة

· فص ثوم مهروس

· ملعقتان صغيرتان من خردل ديجون

· ملعقة طعام من الخل الأحمر

· 6 ملاعق طعام من زيت الزيتون

· بصلتان صغيرتان مفرومتان ناعماً

· ملعقة صغيرة من البقدونس الطازج المفروم ناعماً

مكونات السلطة

· 16 شريحة من الحبش المدخن

· 400 غ من الجبنة الإيطالية الزرقاء (غورغونزولا)

· 4 رؤوس أفوكادو ناضجة

· أوراق خس متنوعة، مغسولة (من مختلف الأشكال والألوان) ومقطعة الى قطع صغيرة.



صورة توضيحية

طريقة التحضير

· يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت أو 180 درجة مئوية أو غاز رقم 4.

· تحضر الصلصة أولاً بوضع الثوم والخردل في وعاء وخفقهما جيداً مع الخل. يضاف زيت الزيتون تدريجياً، ومن ثم البصل وأخيراً البقدونس ويخلط الكل جيداً. يرش الملح والفلفل وتترك الصلصة جانباً.

· توضع شرائح الحبش المدخن على مصبع حديدي وتخبز في الفرن لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى تصبح هشة ثم تفرم خشناً بعد أن تبرد.

· تنزع القشرة عن الجبنة الزرقاء وتقطع الجبنة إلى مكعبات.

· تقشر رؤوس الأفوكادو ويقطع كل نصف إلى 8 شرائح.

· لإعداد السلطة، تخلط ملعقتا طعام من الصلصة مع أوراق الخس المنوّعة وتوزع على 8 أطباق.

· توضع بعدها 4 شرائح من الأفوكادو في كل طبقة وتوزع فوقها قطع الجبنة والحبش المدخن.

· يسكب القليل من الصلصة فوق كل طبق قبل تقديمه فوراً.