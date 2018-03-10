سلطة الأفوكادو والحبش المدخن..صحية ولذيذة
المقادير
مكونات صلصة السلطة
· فص ثوم مهروس
· ملعقتان صغيرتان من خردل ديجون
· ملعقة طعام من الخل الأحمر
· 6 ملاعق طعام من زيت الزيتون
· بصلتان صغيرتان مفرومتان ناعماً
· ملعقة صغيرة من البقدونس الطازج المفروم ناعماً
مكونات السلطة
· 16 شريحة من الحبش المدخن
· 400 غ من الجبنة الإيطالية الزرقاء (غورغونزولا)
· 4 رؤوس أفوكادو ناضجة
· أوراق خس متنوعة، مغسولة (من مختلف الأشكال والألوان) ومقطعة الى قطع صغيرة.
صورة توضيحية
طريقة التحضير
· يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت أو 180 درجة مئوية أو غاز رقم 4.
· تحضر الصلصة أولاً بوضع الثوم والخردل في وعاء وخفقهما جيداً مع الخل. يضاف زيت الزيتون تدريجياً، ومن ثم البصل وأخيراً البقدونس ويخلط الكل جيداً. يرش الملح والفلفل وتترك الصلصة جانباً.
· توضع شرائح الحبش المدخن على مصبع حديدي وتخبز في الفرن لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى تصبح هشة ثم تفرم خشناً بعد أن تبرد.
· تنزع القشرة عن الجبنة الزرقاء وتقطع الجبنة إلى مكعبات.
· تقشر رؤوس الأفوكادو ويقطع كل نصف إلى 8 شرائح.
· لإعداد السلطة، تخلط ملعقتا طعام من الصلصة مع أوراق الخس المنوّعة وتوزع على 8 أطباق.
· توضع بعدها 4 شرائح من الأفوكادو في كل طبقة وتوزع فوقها قطع الجبنة والحبش المدخن.
· يسكب القليل من الصلصة فوق كل طبق قبل تقديمه فوراً.