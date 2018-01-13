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إندلاع حريق داخل منزل في بلدة الرامة

ماما..طفلك حابب يقولك اشي مهم! اضغطوا للتفاصيل ماما، اشي كتير نغنوش! ماما، طفلك حابب يقولك اشي مهم بدك ڤيديو خاص منه؟ -

نشر: 2018-01-13 08:11:37 A A
أفاد كايد ظاهر، المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ في الوسط العربي، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، صباح السبت، أنّ:"حريقًا شبّ في منزل، الليلة الماضية، بقرية الرامة. حيث هرعت إلى المكان طواقم اطفاء وانقاذ، واتضح أنّ الحريق شبّ في غرفة نوم في الطابق الثاني من المنزل، وقد عملت طواقم الاطفاء والانقاذ على اخماد الحريق واخراج الدخان من المكان. هذا، ويشار إلى أنّه لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق"، إلى هنا البيان.
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