محاضرة للفنان المسرحي الفلسطيني حسن طه في كلية سخنين
تفاعل الطلاب بشكل رائع
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شارك الفنان المسرحي حسن طه في محاضرة في كلية سخنين ضمن فعاليات قسم اللغة العربية وبضيافة الدكتوره جهينة الخطيب ومساقها المسرح وباشتراك مع طالبة اللغة العربية زينة نقولا ، وتضمنت المحاضرة حديث الفنان عن تجربته المسرحية من خلال مسرحية الحصار وشرح ظروف تمثيلها وعرض بعض مشاهدها مع تحليل من قبله ، وقد تفاعل الطلاب بشكل رائع. وأشارت دكتوره جهينة الخطيب أن هذا ما تهدف إليه محاضرات المسرح من ضرورة تعريف طلابنا على فنانينا الفلسطينيين المبدعين فلا تكفي المواد النظرية بل لقاء الطلاب مع فنانينا وأدبائنا الفلسطينيين يخلق جسرا بين الأجيال المثقفة ويعمّق معرفة طلابنا بأدبنا الفلسطيني.
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