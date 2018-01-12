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أخبار محاكم وجنائيات زلفة: مقتل أسعد امارة واصابة ابنه بجراح خطيرة بعد تعرضهما لاطلاق رصاص

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وادي عارة زلفة: مقتل أسعد امارة واصابة ابنه بجراح
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زلفة: مقتل أسعد امارة واصابة ابنه بجراح خطيرة بعد تعرضهما لاطلاق رصاص

 باشرت الشرطة التحقيق وأصدرت أمر حظر نشر حول تفاصيل القضية

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من: ابراهيم ابو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-12 23:30:26 A A

لقي أسعد نايف امارة (50 عامًا) مصرعه واصيب ابنه (35 عاما) بجراح خطيرة، مساء الجمعة، بعد تعرضهما لاطلاق نار في بلدة زلفة بمنطقة وادي عارة، وكان قد تمّ نقل المصاب الى مستشفى هعيمك لاستكمال العلاج.

 
المرحوم أسعد نايف امارة

 هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب وملابسات الحادث. وأفاد الناطق بلسان الساحل أنّه:"لقي رجل (50 عامًا) مصرعه وأصيب آخر بجراح بين خطيرة ومتوسطة، جرّاء إطلاق رصاص في بلدة زلفة. حيث باشرت الشرطة التحقيق في الواقعة"، بحسب الشرطة.

وفي وقت لاحق من فجر اليوم السبت، أكّدت الشرطة في بيان لها أنّه :"تمّ إصدار أمر حظر نشر حول كل تفاصيل جريمة القتل في زلفة والتحقيقات حولها"، بحسب بيان صادر عن الشرطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

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